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Кроссовер Kaiyi X3: начало продаж, цены и комплектации

Стартовали продажи компактного кроссовера Kaiyi X3 российского производства

Kaiyi X3 нацелен на практичных молодых людей, предпочитающих надежность, функциональность и оптимальный функционал.

Kaiyi X3 в исполнении Comfort
Kaiyi X3 в исполнении Comfort

Оснащается автомобиль 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 113 л.с., и 5-ступенчатой МКП либо вариатором на выбор.

Комплектаций предложат всего две: Comfort и Luxury. Отличить их можно по дизайну решетки радиатора – строгой «классике» в первом случае и матричной сетке в старшей версии.

В салоне Kaiyi X3 располагается 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.
В салоне Kaiyi X3 располагается 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

На выбор предложат 6 цветов окраса автомобиля: белый, черный, красный, светло-серый, темно-серый, синий.

Вместо Смарта и Оки – новый Kaiyi

Kaiyi X3 оснащен широким набором систем активной безопасности. В их числе система курсовой устойчивости Bosch (ESP) поколения 9.3., которая отличается более высокой точностью работы, чем версия 9.1., широко представленная на российском рынке.

Уже в начальной комплектации автомобиль оснащен светодиодной оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, камерой заднего вида с динамической разметкой, рейлингами на крыше и т. д.

Kaiyi X3
Интерьер Kaiyi X3

За Kaiyi X3 в базовой версии Comfort с механикой попросят 2 117 650 рублей, а в версии с вариатором автомобиль обойдется в 2 220 950 рублей.

Топовая Luxury доступна только с вариатором за 2 282 930 рублей.

Источник: «Автотор»

Фото: Kaiyi

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Kaiyi X3 в исполнении Comfort
В салоне Kaiyi X3 располагается 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.
Kaiyi X3
Интерьер Kaiyi X3

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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