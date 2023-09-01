Еще два новых кроссовера встали на конвейер «Автотора»

Калининградский «Автотор» начал производство кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro

Компактные кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro пополнили модельный ряд автомобилей, выпускаемых на калининградском «Автоторе». Первые машины, собранные на конвейере производства пассажирских автомобилей, в ближайшее время поступят к дилерам.

На первоначальном этапе автомобили будут собираться на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства с локализацией российских комплектующих – у «Автотора» уже есть соглашение об этом с Kaiyi Auto.

Генеральный директор ООО «Калининградская автоиндустрия» Андрей Толстобров и вице-президент – директор завода Kaiyi Auto в г. Ибинь (КНР) г-н Цао Янгтян

Кроссовер Kaiyi Х3 Кроссовер Kaiyi X3 Pro на выставке MIMS 2023

Kaiyi X3 оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с. и 7-ступенчатым вариатором CVT. У X3 Pro мотор такого же объема, только турбированный и с увеличенной до 147 л. с. мощностью, коробка – 9-ступенчатый вариатор.

Габариты обоих кроссоверов идентичны и составляет 4000 мм при колесной базе 2700 мм.

У X3 в списке оснащения есть круиз-контроль, современные системы помощи водителю, цветной дисплей приборной панели на 7 дюймов и медиасистемы на 10,25, камера заднего вида с динамической разметкой, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и другие опции.

Цены на новинки и комплектации пока не озвучены. Скорее всего, они будут известны со стартом продаж.

На «Автоторе» напомнили, что производство автомобилей бренда Kaiyi ведется на предприятии с января 2023 года. Всего в течение 2023 года планируется выход на российский рынок четырех моделей данной марки.

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Источник, фото: «Автотор»