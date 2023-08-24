«Автотор» начнет выпуск трех новых моделей осенью 2023 года

На заводе «Автотор» в Калининграде запускают сборку еще трех кроссоверов BAIC и Kaiyi

На проходящей в Москве выставке MIMS Automobility Moscow «Автотор» представил ряд выпускаемых моделей китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM, а кроме того, анонсировал новинки в модельных рядах. Так, в ходе презентации на стенде компании выяснилось, что уже осенью «Автотор» запустит выпуск еще двух моделей BAIC и одной модели Kaiyi.

Линейка BAIC пополнится среднеразмерными кроссоверами X55 и X75, а Kaiyi прирастет кроссовером X7 Kunlun (на фото). Таким образом, означенный ранее председателем совета директоров Валерием Горбуновым план может оказаться весьма близок к реальности: до конца 2023 года компания собиралась довести список выпускаемых моделей до 22 пунктов.

Напомним, в январе 2023 года завод начал сборку седана Kaiyi E5, в апреле – машин бренда BAIC. И это не все китайские бренды калининградского «Автотора»: сейчас предприятие выпускает машины марок SWM и JMC.

До конца 2023 года планируется выйти на годовой выпуск в 70 тысяч машин, а в следующем – поднять показатель до 100 тысяч выпущенных автомобилей.

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Источник: ТАСС

Фото: Kaiyi