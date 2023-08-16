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«Автотор» поставит на конвейер еще одну модель: это будет пикап

На калининградском «Автоторе» начнут производство пикапа JMC Vigus Work

Среди коммерческих моделей китайского автопроизводителя JMC (Jiangling Motors Corporation), сборка которых организована на заводе «Автотор» в Калининграде, будет и пикап Vigus Work. Это название JMC использует для продаж на экспорт, а на внутреннем рынке он производится под именем Baodian.

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Рамный пикап с полным приводом комплектуется дизельным 2,5-литровым двигателем (123 л.с. и 310 Нм), построенным на основе мотора японской Isuzu, с которой у китайской компании «давнишние тесные связи». Габариты - 5410 х 1905 х 1795 мм при колесной базе 3085 мм.

Когда начнутся продажи Vigus Work калининградской сборки в России, пока не известно. Впрочем, как и цена. В Китае пикап продается за 86,8-107,8 тыс. юаней (1,15-1,45 млн рублей по курсу).

Источник: Китайские автомобили

Фото: JMC

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За РулемПономарева Дарина
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