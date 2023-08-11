Стало известно, под каким брендом «Автотор» будет выпускать автомобили собственного производства

Завод «Автотор» будет выпускать автомобили под собственной маркой Amber Auto

Машины, которые будет выпускать на своей площадке калининградский завод «Автотор», получат отдельный бренд. По словам основного акционера компании Владимира Щербакова, работа над созданием бренда AA (Amber Auto) уже ведется.

«Обсуждаем, в том числе и с маркетологами, нам нравится «АА». Есть предложение назвать его, например, «Янтарь». Но аббревиатура «ЯА», на наш взгляд, не очень удачная», – отметил Щербаков.

Он добавил, что речь идет про электромобили и автомобили с ДВС стоимостью менее 1 млн рублей.

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Источник: Klops

Фото: depositphotos.com