#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские активы Magna проданы малоизвестному покупателюРоссийские активы Magna проданы малоизвестному покупателю
Производитель автокомпонентов Magna больше не...
Только для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 кмТолько для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 км
Новый Chery eQ1 показали на официальных фото
Где россияне обслуживают машины? Ответы удивляют!Где россияне обслуживают машины? Ответы удивляют!
Только 23% водителей доверяют официальным...

Стало известно, под каким брендом «Автотор» будет выпускать автомобили собственного производства

Завод «Автотор» будет выпускать автомобили под собственной маркой Amber Auto

Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Машины, которые будет выпускать на своей площадке калининградский завод «Автотор», получат отдельный бренд. По словам основного акционера компании Владимира Щербакова, работа над созданием бренда AA (Amber Auto) уже ведется.

«Обсуждаем, в том числе и с маркетологами, нам нравится «АА». Есть предложение назвать его, например, «Янтарь». Но аббревиатура «ЯА», на наш взгляд, не очень удачная», – отметил Щербаков.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Он добавил, что речь идет про электромобили и автомобили с ДВС стоимостью менее 1 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Klops

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0