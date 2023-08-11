Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Раньше я возил с собой несколько 20-литровых канистр с бензином – чтобы хватило на обратный путь. И еще в багажнике была бутылочка со спиртом – на всякий случай! А вот что сейчас стоит прихватить с собой.

Масло

Современные моторы сжигают больше масла, чем предшественники. Повышенная степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах облегчают прорыв газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а затем – в камеру сгорания.

Вносит лепту и турбонаддув: какое-то количество масла попадает в компрессорную часть, а оттуда в цилиндры.

Кроме того, современные машины передвигаются на более высоких скоростях, чем предшественники. На таких режимах больше частота рабочих циклов. Стенки цилиндров нагреваются сильнее, масло становится менее вязким и легче попадает в камеру сгорания.

Вывод очевиден: обязательно возите с собой литровую упаковку масла (даже если ваша машина новая). И обязательно того самого, которое залито в двигатель вашего автомобиля.

Топливо

На платных магистралях АЗС встречаются гораздо реже, чем на старых федеральных трассах. А скорости движения на них гораздо выше. Соответственно, и топлива автомобиль расходует больше!

Да и на «обычных» трассах между заправками порой десятки (а то и сотни) километров. Да и, судя по внешнему виду, топливо на некоторых из них сомнительного качества.

Поэтому возите с собой хотя бы 5-литровую канистру бензина. И лучше, если это будет АИ-98 или АИ-100. Любой двигатель его спокойно проглотит, а повышенный октан поможет снизить негативные последствия от случайной заправки плохим бензином.

И еще: обязательно возите с собой воронку для перелива топлива, если у вашей канистры нет соответствующей насадки. И чтобы канистра была из полиэтилена высокой плотности HDPE (high-density polyethylene), который не пропускает пары бензина сквозь стенки и препятствует накоплению статического электричества.

Проблем с топиливом сегодня, казалось бы, нет. На федеральных трассах АЗС на каждом шагу. Однако именно на самых «цивилизованных» платных дорогах вероятнее всего попасть на такие участки, где на протяжении десятков километров нет ни одной заправки.

Просто вода

По универсальности применения у воды нет конкурентов. Вот лишь некоторые примеры, когда она может реально пригодиться в дороге:

вымыть руки (после мелкого ремонта, заправки, поедания жирных чипсов);

умыться, если на улице пекло;

сполоснуть купленные по дороге фрукты или овощи;

удалить свежее пятно на обивке сиденья или на одежде;

отмыть ветровое стекло от насекомых (дворники с этим не справятся);

организовать экспресс-мойку – от грязного номерного знака до кузова со следами жизнедеятельности птиц;

пополнить бачок омывателя (если летней омывайки не оказалось в резерве).

А что еще?

Походный набор рабочих жидкостей водитель каждый формирует из своих соображений. В багажнике сможет оказаться сезонная омывайка, тормозуха, охлаждающая жидкость и даже жидкости для гидроусилителя и автомата.

Кто-то обязательно возит с собой напитки: газированную воду, чай с лимоном, кофе. И эти жидкости точно не станут лишними в дальней поездке.

5 причин большого расхода топлива летом рассмотрены тут.