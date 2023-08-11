Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?
Масло
Современные моторы сжигают больше масла, чем предшественники. Повышенная степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах облегчают прорыв газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а затем – в камеру сгорания.
Вносит лепту и турбонаддув: какое-то количество масла попадает в компрессорную часть, а оттуда в цилиндры.
Кроме того, современные машины передвигаются на более высоких скоростях, чем предшественники. На таких режимах больше частота рабочих циклов. Стенки цилиндров нагреваются сильнее, масло становится менее вязким и легче попадает в камеру сгорания.
Вывод очевиден: обязательно возите с собой литровую упаковку масла (даже если ваша машина новая). И обязательно того самого, которое залито в двигатель вашего автомобиля.
Топливо
На платных магистралях АЗС встречаются гораздо реже, чем на старых федеральных трассах. А скорости движения на них гораздо выше. Соответственно, и топлива автомобиль расходует больше!
Да и на «обычных» трассах между заправками порой десятки (а то и сотни) километров. Да и, судя по внешнему виду, топливо на некоторых из них сомнительного качества.
Поэтому возите с собой хотя бы 5-литровую канистру бензина. И лучше, если это будет АИ-98 или АИ-100. Любой двигатель его спокойно проглотит, а повышенный октан поможет снизить негативные последствия от случайной заправки плохим бензином.
И еще: обязательно возите с собой воронку для перелива топлива, если у вашей канистры нет соответствующей насадки. И чтобы канистра была из полиэтилена высокой плотности HDPE (high-density polyethylene), который не пропускает пары бензина сквозь стенки и препятствует накоплению статического электричества.
Просто вода
По универсальности применения у воды нет конкурентов. Вот лишь некоторые примеры, когда она может реально пригодиться в дороге:
- вымыть руки (после мелкого ремонта, заправки, поедания жирных чипсов);
- умыться, если на улице пекло;
- сполоснуть купленные по дороге фрукты или овощи;
- удалить свежее пятно на обивке сиденья или на одежде;
- отмыть ветровое стекло от насекомых (дворники с этим не справятся);
- организовать экспресс-мойку – от грязного номерного знака до кузова со следами жизнедеятельности птиц;
- пополнить бачок омывателя (если летней омывайки не оказалось в резерве).
А что еще?
Походный набор рабочих жидкостей водитель каждый формирует из своих соображений. В багажнике сможет оказаться сезонная омывайка, тормозуха, охлаждающая жидкость и даже жидкости для гидроусилителя и автомата.
Кто-то обязательно возит с собой напитки: газированную воду, чай с лимоном, кофе. И эти жидкости точно не станут лишними в дальней поездке.
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