Назван напиток, который не стоит пить в дальней дороге

Путь к месту отдыха может оказаться довольно утомительным…

На что только не идут водители, чтобы подольше сохранить бодрость! «За рулем» собрал для вас все известные способы рулить долго и комфортно. Отдельно останавливаемся мы на напитках – и отчасти развенчиваем популярный миф: энергетики не дают вам энергии!

Уточним: на короткое время вы действительно взбодритесь, но потом почувствуете еще большую усталость и сонливость. Обмануть биохимию организма невозможно. Так что энергетик может подойти вам как краткосрочный «впрыск», чтобы доехать сотню-полторы километров, но в качестве основного «топлива» ночного вояжа – точно нет. Не злоупотребляйте!

А лучшие напитки при риске утомления в дальней дороге – это зеленый чай и вода. Их следует пить побольше: сердечно-сосудистая система, «качающая» большой объем жидкости, будет держать организм в тонусе. Да и заполняющийся мочевой пузырь не даст заснуть...

А какие еще есть лайфхаки, делающие водителя бодрым и внимательным на длинных дистанциях? Рассказываем!

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