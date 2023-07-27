#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван напиток, который не стоит пить в дальней дорогеНазван напиток, который не стоит пить в дальней дороге
Путь к месту отдыха может оказаться довольно...
Россияне высказались об электромобиле за 100 тысяч рублей от «Автотора»Россияне высказались об электромобиле за 100 тысяч рублей от «Автотора»
В целом положительно к инициативе относится...
Эти популярные модели автомобилей перестанут поставляться в РоссиюЭти популярные модели автомобилей перестанут поставляться в Россию
Ввозить их в страну не выгодно ни продавцу, ни...

Назван напиток, который не стоит пить в дальней дороге

Путь к месту отдыха может оказаться довольно утомительным…

«За рулем» назвал лучшие щетки стеклоочистителей для авто

На что только не идут водители, чтобы подольше сохранить бодрость! «За рулем» собрал для вас все известные способы рулить долго и комфортно. Отдельно останавливаемся мы на напитках – и отчасти развенчиваем популярный миф: энергетики не дают вам энергии!

Уточним: на короткое время вы действительно взбодритесь, но потом почувствуете еще большую усталость и сонливость. Обмануть биохимию организма невозможно. Так что энергетик может подойти вам как краткосрочный «впрыск», чтобы доехать сотню-полторы километров, но в качестве основного «топлива» ночного вояжа – точно нет. Не злоупотребляйте!

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

А лучшие напитки при риске утомления в дальней дороге – это зеленый чай и вода. Их следует пить побольше: сердечно-сосудистая система, «качающая» большой объем жидкости, будет держать организм в тонусе. Да и заполняющийся мочевой пузырь не даст заснуть...

А какие еще есть лайфхаки, делающие водителя бодрым и внимательным на длинных дистанциях? Рассказываем!

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0