«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом

Новый автомобиль «Автотора» - испытания уже начались

Российский автомобильный холдинг «Автотор» приступает к испытаниям собственного электромобиля, сообщил основатель и главный акционер компании Владимир Щербаков.

«Мы готовим производство автомобилей малого класса двух видов - на двигателе внутреннего сгорания, мы надеемся, что это будут газомоторное топливо и бензин <...> и электро-. Образцы у нас есть, мы над ними продолжаем работать. Испытания в течение недели должны начаться», - сказал Щербаков.

Выпуском новинок займется отдельная компания, которая, вероятно, будет образована внутри группы «Автотор».

Сам «Автотор» сохранит статус производственного партнера зарубежных компаний, которые работают на российской территории.

При этом Щербаков подчеркнул, что не видит возможности создать свой собственный автомобиль полностью на уровне класса B, С, D, F, Е. Так что полной ясности пока нет.

Ранее шла речь только о производстве компактного электромобиля в 2024 году. Тоже китайского по корням, но в отличие от выпускаемых сейчас, высоко локализованного. Предполагалось, что объем инвестиций в создание такого электрокара составит 3,97 млрд рублей, а joyости предприятия - до 50 тыс. автомобилей в год.

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com