#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
России грозят новые проблемы с топливомРоссии грозят новые проблемы с топливом
«Ъ»: Белорусские производители могут отказаться...
Стало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МОСтало известно, почему число ДТП выросло везде, но не в Москве и МО
В России впервые за несколько лет увеличилось...
Дизельная версияНа выставке COMTRANS 2023 представят обновленный SAIC Hongyan 4х2
Компания Gefest Motors покажет рестайлинговый...

Топ-10 самых популярных на мировом рынке китайских брендов

Крупнейший в мире экспортер автомобилей Китай поставил больше двух млн авто за 6 месяцев

На смену Toyota Camry пришел «китаец». Цена известна

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первой половине 2023 года Китай экспортировал 2,341 млн автомобилей, это на 76,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года и составляет около 46,42 млрд долларов США в денежном выражении. Для сравнения, Япония экспортировала 2,02 млн авто (+17%).

В первую десятку автомобильных брендов по объему экспорта вошли: SAIC, Chery, Changan, Great Wall Motors, Geely, Dongfeng, JAC, BYD и BAIC.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

SAIC продолжает претендовать на первое место с объемом экспорта 483 000 автомобилей и, как ожидается, достигнет 1,2 млн автомобилей к концу года. Большую часть объема экспорта SAIC обеспечил бренд MG, глобальные продажи которого в первом полугодии составили 370 тыс. штук.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца этого года на электромобили и гибриды пришлось 42,9% от общей стоимости экспорта всех китайских товаров, что составляет 51,6% экспорта автомобилей, по данным Министерства торговли Китая.

По прогнозам генерального секретаря Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин Сунь Сяохуна, к концу 2023 года стоимость экспорта автомобилей из Китая превысит отметку в 80 миллиардов долларов США.

Источник: CarnewsChina

Инфографика: CAAM

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0