Топ-10 самых популярных на мировом рынке китайских брендов

Крупнейший в мире экспортер автомобилей Китай поставил больше двух млн авто за 6 месяцев

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в первой половине 2023 года Китай экспортировал 2,341 млн автомобилей, это на 76,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года и составляет около 46,42 млрд долларов США в денежном выражении. Для сравнения, Япония экспортировала 2,02 млн авто (+17%).

В первую десятку автомобильных брендов по объему экспорта вошли: SAIC, Chery, Changan, Great Wall Motors, Geely, Dongfeng, JAC, BYD и BAIC.

SAIC продолжает претендовать на первое место с объемом экспорта 483 000 автомобилей и, как ожидается, достигнет 1,2 млн автомобилей к концу года. Большую часть объема экспорта SAIC обеспечил бренд MG, глобальные продажи которого в первом полугодии составили 370 тыс. штук.

Стоит отметить, что за первые четыре месяца этого года на электромобили и гибриды пришлось 42,9% от общей стоимости экспорта всех китайских товаров, что составляет 51,6% экспорта автомобилей, по данным Министерства торговли Китая.

По прогнозам генерального секретаря Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин Сунь Сяохуна, к концу 2023 года стоимость экспорта автомобилей из Китая превысит отметку в 80 миллиардов долларов США.

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Источник: CarnewsChina

Инфографика: CAAM