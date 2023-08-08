Напоследок: в ДФО приток авто из Японии вырос на 33%

Новые санкции Токио на 1/2 сократят поставки японских бэушек в РФ

С 24 июля по 6 августа общее количество ввезенных физлицами через таможни Дальнего Востока автомобилей с пробегом составило 15 071 шт., сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Основная доля пришлась на Владивостокскую таможню – 14 692. В сравнении с периодом начала июля (с 1 по 14 число) рост ввоза составил рекордные 33%.

Происходит это на фоне ограничений экспорта авто из Японии, которое вводится уже с завтрашнего дня. Запрет коснется новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра и всех гибридных машин и электромобилей.

В последний момент перед запретом покупатели стремятся успеть ввезти как можно больше машин.

Введенные официальным Токио новые ограничения практически наполовину сократят поставки японских подержанных машин, считает доцент Университета международных исследований города Кобэ Хиронори Фусита.

По его подсчетам, под новые ограничения теперь не будет попадать только около 110 тыс. подержанных машин, ориентированных на экспорт в РФ. В то же время в 2022 году в Россию было поставлено 204 тыс. автомобилей с пробегом.

Россия была крупнейшим зарубежным рынком подержанных машин из Японии, и это серьезно отразится на бизнесе внутри страны.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС