Бит и крашен – а выглядит как новенький

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Эти импортированные авто с пробегом чаще всего участвуют в зарубежных аварийных аукционах

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С января по июль 2023 года в России поставили на учет более 17 тысяч подержанных машин, купленных на зарубежных аварийных аукционах. Обычно такие машины импортируют из США.

Закрытые аукционы аварийных автомобилей – излюбленное место покупки недобросовестных продавцов с авторынков. Здесь продают автомобили с «историей» – возвращенные после угона, битые, утопленные и другие отправленные на утилизацию.

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Выяснили, какие автомобили чаще других до ввоза в нашу страну участвовали в таких автоаукционах, эксперты Автотеки (проект Авито), проанализировав данные о регистрациях в ГИБДД.

В ТОП самых «популярных» авто с аварийных аукционов вошли:

  • Hyundai Elantra (7%)
  • Volkswagen Jetta (6%)
  • Kia Optima и Toyota Camry (по 5,9%)
  • Mazda CX-5 (3,7%)
  • Ford Focus (3,6%)
  • Nissan Rogue (3,5%)
  • Chevrolet Cruze (3,5%)
  • Chevrolet Malibu (3%)
  • Hyundai Sonata (3%)
  • Ford Mustang (2%).

Таким образом, доля авто из-за рубежа, участвовавших в аварийных аукционах США, составила 4% всех первичных регистраций в России, отмечают эксперты.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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