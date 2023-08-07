Бит и крашен – а выглядит как новенький
С января по июль 2023 года в России поставили на учет более 17 тысяч подержанных машин, купленных на зарубежных аварийных аукционах. Обычно такие машины импортируют из США.
Закрытые аукционы аварийных автомобилей – излюбленное место покупки недобросовестных продавцов с авторынков. Здесь продают автомобили с «историей» – возвращенные после угона, битые, утопленные и другие отправленные на утилизацию.
Выяснили, какие автомобили чаще других до ввоза в нашу страну участвовали в таких автоаукционах, эксперты Автотеки (проект Авито), проанализировав данные о регистрациях в ГИБДД.
В ТОП самых «популярных» авто с аварийных аукционов вошли:
- Hyundai Elantra (7%)
- Volkswagen Jetta (6%)
- Kia Optima и Toyota Camry (по 5,9%)
- Mazda CX-5 (3,7%)
- Ford Focus (3,6%)
- Nissan Rogue (3,5%)
- Chevrolet Cruze (3,5%)
- Chevrolet Malibu (3%)
- Hyundai Sonata (3%)
- Ford Mustang (2%).
Таким образом, доля авто из-за рубежа, участвовавших в аварийных аукционах США, составила 4% всех первичных регистраций в России, отмечают эксперты.
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Фото: Depositphotos
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