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Перечислили бэушки, которые сильнее всего подорожали в июле

Аналитики выяснили, какие машины особенно подорожали, а какие, наоборот, подешевели

Авторынок ожидал роста, но это не сбудется. И вот почему

Сильнее всего среди автомобилей с пробегом прибавила в цене отечественная «пятнашка» (Лада-2115), которая выпускалась с 1997 по 2012 год, выяснили аналитики Авто.ру

Машина подорожала в июле на 8% и стала продаваться в среднем за 187 тысяч рублей.

В топ-3 наиболее подорожавших также вошли:

  • Audi A4 V поколения 2015–2022 годов выпуска (+8%; средняя цена - 2,5 миллиона рублей)
  • BMW 1-й серии (E87) 2007–2013 годов (+7%; 925 тысяч рублей).

Среди тех машин с пробегом, цена которых увеличилась в июле более чем на 6%, Jeep Grand Cherokee IV поколения (WK2), Hyundai Palisade, Mercedes-Benz GLC-класса I поколения (X253), BMW 3-й серии V поколения (E90), Renault Sandero II поколения, Kia Sorento II поколения и BMW 5-й серии VII поколения (G30).

Подешевел в июле китайский кроссовер Geely Tugella с пробегом — на 5% (средняя цена 2,6 миллиона рублей). На 4% уменьшилась цена Hyundai Grand Starex (1,3 миллиона рублей), на 3% – купе бизнес-класса BMW 6-й серии III поколения (2,8 миллиона рублей), «четверки» (Лада-2104), Jaguar F-Pace I поколения и Geely Coolray.

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За РулемАлексеева Елена
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