Недорогой «китайский Гольф»: лучше кроссовера!

Знакомимся со второй моделью марки Omoda – седаном S5.

Рынок настолько завален кроссоверами, что появление машины с любым другим типом кузова сродни чуду. Особенно когда это происходит в исполнении китайских брендов. Но Omoda вслед за кроссовером С5, прочно вошедшим в десятку лидеров по продажам, выпустила обычный седан – S5.

По габаритам и энерговооруженности он близок к некогда популярным игрокам гольф-класса, среди которых Hyundai Elantra или Skoda Octavia. Но сможет ли Omoda S5 стать их полноценной заменой?

Omoda S5. Цена в России от 2 159 900 ₽

Место водителя

Я опасался проблем с эргономикой места водителя, памятуя о кроссовере С5, у которого передние сиденья стоят слишком высоко. Но в седане подпирать головой потолок не приходится – во всяком случае, при росте 174 см. Несмотря на люк в крыше, места по высоте хватает. Сиденье отлично спрофилировано, положение руля меняется в широких диапазонах. Словом, рабочее место не в пример лучше, чем в С5.

На втором ряду не так много места, зато геометрия посадки удобная. Из дополнительных «плюшек» – только обогрев сидений и зарядка.

А как пассажирам?

От заднего ряда я ожидал большего. Седаны всё еще ассоциируются с такси, но «сам за собой» я умещаюсь едва-едва, и до передней спинки остается всего ладонь. Да и крыша как-то близко. Нельзя сказать, что это провал, но в соразмерных «корейцах» места больше.

Зато сама посадка удобна – высота подушки и наклон спинки оптимальны. Причем спинка именно одна, нераздельная, и сложить ее можно только целиком. Так что если захочется перевести длинномеры, машина станет двухместной.

Даже в самой дорогой версии для задних пассажиров нет своих дефлекторов в центральной консоли. А тех, что в ногах, явно не хватает – чтобы на втором ряду было более-менее комфортно летом, водителю и переднему пассажиру придется морозить ноги. Тем более что раздельно поменять температуру тоже не выйдет – климат-контроль однозонный.

Багажник вмещает почти 500 литров. В подполье – узкая докатка. У крышки на обратной стороне нет ручки, а спинка заднего сиденья складывается только целиком.

Замечание по поведению

Изначально Omoda S5 – это седан Chery Arrizo 5 Plus, ведущий историю с 2015 года. Он построен на модульной платформе М1Х со стандартной схемой подвесок – McPherson спереди и упругая балка сзади. При такой цене (от 2,15 млн рублей) в гольф-классе хотелось бы сзади иметь многорычажку. Но опыт той же Октавии показывает, что и с балкой можно научить машину ехать правильно.

S5 – не тот случай. Да, на фоне многих седанов из Китая начала 2010‑х годов он едет здорово. Однако вопросы имеются.

Приборная панель – только виртуальная. Можно выбрать один из трех стилей.

Интерьер приятен не только по материалам, но и проработкой рабочего места водителя.

На трассе в продольной колее нужно корректировать курс. А на скоростной дуге и при резких маневрах я чувствую, как задняя часть начинает гулять в поперечном направлении. Очевидно, стоит поработать над жесткостью сайлентблоков, на которых балка держится за кузов.

Стоит перекалибровать и амортизаторы. На мелких неровностях машина едет слишком жестко (я даже проверил давление в шинах), а на больших ямах пару раз словил пробой.

В общем, до корейцев последних лет и европейцев шасси Омоды недотягивает. А вот связка двигателя и коробки понравилась. Турбомотор объемом 1,5 литра хорошо знаком по тем же кроссоверам Omoda C5 или Chery Tiggo 4 Pro. Первые 100 км/ч S5 набирает быстрее десяти секунд, управление тягой весьма приятно. Вариатор CVT25 шустро меняет передаточное отношение даже в обычном режиме, в «спорте» еще шустрее. Седан мог бы разгоняться и быстрее, но снаряженная масса под 1400 кг мешает.

Медиасистема по набору функций и устройству меню схожа с «материнскими» кроссоверами Chery. Можно подключить смартфон по протоколу Android Auto или Apple CarPlay. Есть встроенный видеорегистратор. Микроклиматом заведует либо обычный кондиционер (для версий с атмосферным мотором), либо однозонный климат-контроль.

Если бренд Omoda претендует на спортивность и молодежность, то, может быть, это объясняет нехватку комфорта. Помимо плавности хода S5 явно не хватает тишины. Дорожные шумы сильны: подкрылки в арках, кажется, сделаны из самого жесткого и громкого пластика на свете. Каждый камешек звонко отдается по салону. А днище слабо укрыто мастикой и щитками. В итоге гул от дороги солирует на всех скоростях.

Какие моторы?

В качестве базового двигателя у Омоды S5 полуторалитровый атмосферник мощностью 113 л. с., который мы уже знаем по Chery Tiggo 4 Pro. Как и 147‑сильная топ-версия, работает он с вариатором, но другой модели – CVT18. Отличить его в салоне можно по иному селектору. Индекс означает максимальный момент, который коробка передач может переварить (180 Н·м). Механической коробки для Омоды в России не предлагается.

Конечно, на фоне турбомотора динамика атмосферника не впечатляет. Машина разгоняется, но и только. Первые 100 км/ч покоряются за бесконечные 13 секунд. Но при этом машина с базовым двигателем мне показалась более сбалансированной. Тут шасси вполне поспевает за возможностями двигателя, а 16‑дюймовые шины (у турбоверсий стоят 17‑дюймовые колеса) с более высоким профилем частично сглаживают недостаток энергоемкости подвески.

Правда, Омоде с атмосферным мотором недоступно некоторое оборудование – например, вместо климат-контроля здесь обычный кондиционер.

Сколько стоит?

Omoda S5 оставила смешанное чувство – хотя это новая для нашего рынка модель, ощущения свежести она не производит. Впрочем, огрехи в настройках шасси заметят не все. Как и слабую «шумку». Особенно если цена будет приятной.

А она по сегодняшним меркам терпима. Базовая Omoda S5 с атмосферным мотором 1.5 (113 л. с.), вариатором и относительно неплохим оснащением стоит 2,15 млн рублей. Если доплатить сотню, то уже можно купить версию с турбомотором.

Ну а топовая Omoda S5 Ultra стоит 2,46 млн – с этой отметки у многих китайских кроссоверов сопоставимых габаритов прайс только начинается.

На скоростной дуге или при резком маневре задняя ось начинает гулять. Да и комфорта от подвески хотелось бы больше.

Силовой агрегат, относительно вменяемая цена Простор, ездовой комфорт, нюансы управляемости

Omoda S5

Длина / ширина / высота / база 4644 / 1814 / 1493 / 2650 мм

4644 / 1814 / 1493 / 2650 мм Снаряженная / полная масса 1395 / 1745 кг

1395 / 1745 кг Объем багажника 482 л

482 л Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,7 с

9,7 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,7 / 5,2 / 6,9 л / 100 км

9,7 / 5,2 / 6,9 л / 100 км Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 48 л

АИ-92, АИ-95 / 48 л Трансмиссия передний привод; CVT

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Omoda