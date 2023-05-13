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Причем не только своей марки.

Атмосферник, вариатор, багажник — как у Весты: новый седан уже в продаже

Оснащение — богатое. Сколько стоит? Уложитесь в 2,5 миллиона рублей.

За РулемПод марками Omoda и Jaecoo на рынке появятся еще семь автомобилей

В линейке марки Omoda (подразделение Chery) дебютировала вторая модель. Компанию кроссоверу С5 на нашем рынке составил седан S5. Это продукт очередного переименования специально для России. У себя на родине это Chery Arrizo 5 Plus, а на экспорт в некоторые страны он идет как Arrizo 6 Pro.

Как и Kaiyi E5 (в оригинале – Chery Arrizo 7), седан относится к гольф-классу: 4644×1814×1493 мм при колесной базе 2650 мм. В России Omoda S5 станет замещать, например, ушедшие бестселлеры Kia Cerato и Hyundai Elantra.

В отличие от Kaiyi E5, на Омоде сзади стоит полузависимая балка, а клиренс составляет скромные 121 мм. Заявленный объем багажника почти как у Весты – 482 л.

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Механической коробки не будет, оба мотора работают в связке с вариатором. В качестве более доступной альтернативы турбомотору 1.5 (147 л. с.), который стоит и на Kaiyi E5, Omoda получит атмосферник того же объема мощностью 113 сил. Базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 13,2 с и далее до предельных 180 км/ч. Машина с наддувным двигателем набирает сотню за 9,7 с и максималку 190 км/ч.

В базовую комплектацию Life включили шесть подушек безопасности, ESP, салон из экокожи, кондиционер, обогрев передних сидений, виртуальные приборы, мультимедийку с экраном на 10,3 дюйма и системой кругового обзора, задний парктроник, датчик света, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, 16‑дюймовые литые диски, фоновую подсветку салона, дистанционный запуск двигателя.

За Рулем

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Версия Tech добавляет климат-контроль, датчик дождя, «семнадцатые» колеса, обогрев руля, задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Топовый уровень Ultra – это дополнительно панорамная крыша и несколько электронных ассистентов.

Оснащение щедрее, чем у Kaiyi E5, поэтому стартовая цена – от 2,16 млн рублей за Омоду со 113-сильным мотором. Комплектации Tech и Ultra поставляются только с турбомотором – по цене 2,27 и 2,47 млн рублей соответственно.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемМилешкин Кирилл
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