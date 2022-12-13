Самый свежий кроссовер в России: лучшее в мире место для мобильника и другие фишки

Собственно, этому предсерийному экземпляру скрывать нечего: на руле, брелоке и кое-где еще — буквы и эмблема Chery.
В Китае машина называется Chery Omoda 5 — а у нас ее вывели в отдельный бренд, даже с отдельными дилерами, которых к концу года должно набраться около сотни!
Нет сомнений, что на фоне дефицита рынок всё съест — а к клиентам должны поступить уже кроссоверы, брендированные как Omoda.
Узнаю брата Tiggo
Omoda C5 по размерам и базе попадает между Chery Tiggo 4 и Tiggo 7, чуть ближе к первому.
Платформа T1X у них одна, дуэт турбомотора 1.5 на 147 «лошадей» и вариатора — общий, причем для С5 это единственный доступный вариант.
Привод только передний, но в остальном исходные данные неплохие.
Платформу разрабатывали в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. А в кузове всего 21% стали обычной прочности, и на диагональном вывешивании он держит геометрию — я проверил.
Однако целевой аудитории это вряд ли важно. Омодой должны заинтересоваться миллениалы, гаджетоманы, модная молодежь — причем лишь как промежуточным этапом на пути к электрическим беспилотникам с искусственным интеллектом.
Отсюда нетривиальный дизайн, а также салон, служащий лишь дополнением к спаренным 10‑дюймовым экранам и удобной полке на два смартфона. Софт, русификацию, голосовое управление еще надо «допиливать» — но, прежде чем критиковать, подождем товарных машин.
Крыша с люком низка — особенно для правого переднего пассажира, у которого сиденье не регулируется по высоте. Водителю тесновато «по ногам» — подставку под левую ногу хочется заглубить. И в этом, и в остальном эргономика очень напоминает Tiggo 4 Pro — не худшее сравнение. Остались также куцые задние места с жестким диваном и маленький багажник (зато с электроприводом двери).
По прайсу Omoda на 200–300 тысяч рублей дороже Tiggo 4 Pro, но по отделке кажется, что наоборот. Дверные карты — сплошь из гулкого пластика, близ зеркал взгляд натыкается на сварные швы дверных рамок, тоннель тоже исполнен из недорогих материалов. Может, не стоило специально для России перекраивать салон «исконной» Омоды?