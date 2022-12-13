Самый свежий кроссовер в России: лучшее в мире место для мобильника и другие фишки

Эксперт «За рулем» отыскал в новом Omoda C5 гены «материнских» автомобилей Chery. Спойлер: новинка как минимум не хуже знакомых «китайцев» последнего поколения.

Собственно, этому предсерийному экземпляру скрывать нечего: на руле, брелоке и кое-где еще — буквы и эмблема Chery.

В Китае машина называется Chery Omoda 5 — а у нас ее вывели в отдельный бренд, даже с отдельными дилерами, которых к концу года должно набраться около сотни!

Нет сомнений, что на фоне дефицита рынок всё съест — а к клиентам должны поступить уже кроссоверы, брендированные как Omoda.

Узнаю брата Tiggo

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Omoda C5 по размерам и базе попадает между Chery Tiggo 4 и Tiggo 7, чуть ближе к первому.

Платформа T1X у них одна, дуэт турбомотора 1.5 на 147 «лошадей» и вариатора — общий, причем для С5 это единственный доступный вариант.

Привод только передний, но в остальном исходные данные неплохие.

Модульной переднеприводной платформе T1X уже несколько лет. На Омоде используется версия с полузависимой задней балкой, а не многорычажкой.

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Платформу разрабатывали в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. А в кузове всего 21% стали обычной прочности, и на диагональном вывешивании он держит геометрию — я проверил.

Однако целевой аудитории это вряд ли важно. Омодой должны заинтересоваться миллениалы, гаджетоманы, модная молодежь — причем лишь как промежуточным этапом на пути к электрическим беспилотникам с искусственным интеллектом.

Omoda C5. Цена в России от 2 429 900 ₽. Светодиодные фары хороши — особенно противотуманки с подсветкой поворотов! Они в нижних секциях, выше — ближний с широким ровным светом, над ним — дальний.

Отсюда нетривиальный дизайн, а также салон, служащий лишь дополнением к спаренным 10‑дюймовым экранам и удобной полке на два смартфона. Софт, русификацию, голосовое управление еще надо «допиливать» — но, прежде чем критиковать, подождем товарных машин.

Крыша с люком низка — особенно для правого переднего пассажира, у которого сиденье не регулируется по высоте. Водителю тесновато «по ногам» — подставку под левую ногу хочется заглубить. И в этом, и в остальном эргономика очень напоминает Tiggo 4 Pro — не худшее сравнение. Остались также куцые задние места с жестким диваном и маленький багажник (зато с электроприводом двери).

Капот — на газовых упорах, но поднимается невысоко.

По прайсу Omoda на 200–300 тысяч рублей дороже Tiggo 4 Pro, но по отделке кажется, что наоборот. Дверные карты — сплошь из гулкого пластика, близ зеркал взгляд натыкается на сварные швы дверных рамок, тоннель тоже исполнен из недорогих материалов. Может, не стоило специально для России перекраивать салон «исконной» Омоды?

Впечатления от тест-драйва — на следующей странице.