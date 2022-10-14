Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?

Редкий Chery доживает до трехлетнего возраста без модернизации. Вот и Tiggo 4 обновился — такие машины обозначаются как Pro.
Что нового?
Обычно в рестайлинг производитель вкладывается по минимуму — главное, чтобы покупатель видел обновки. До «потрохов» дело доходит нечасто. Самому маленькому (на российском рынке) Tiggo повезло — его обновили основательно.
Новое оформление радиаторной решетки, красные вставки по кузову, а сквозь колесные диски просматриваются не менее красные тормозные суппорта. Кстати, если раньше на богатые версии ставились 18‑дюймовые колеса, то теперь — на размер меньше.
Фары отныне полностью светодиодные. Светят хорошо, но на омывателе китайцы сэкономили. Равно как и на противотуманках, что еще хуже.
Рулевая колонка теперь регулируется в двух плоскостях — наконец-то, появилась настройка по вылету! Центральная консоль полностью переработана. Блок управления климат-контролем отныне сенсорный — его позаимствовали у более крупного Tiggo 7 Pro. Появилась система кругового обзора. Экран медиасистемы стал крупнее (10,25 дюйма) и теперь возвышается над передней панелью. А место рычага коробки занял нефиксируемый селектор.
Из линейки двигателей выпал двухлитровый атмосферник. Теперь — только два двигателя. Базовым остался атмосферный агрегат 1.5 отдачей 113 л. с. Второй — его турбированная версия (147 л. с.). Мощную машину я и взял на тест.
Прежде наддувному мотору ассистировал 6-ступенчатый робот Getrag с двумя «сухими» сцеплениями, выносящий мозг дерготней и суетливостью. Теперь его место занял вариатор собственного производства. Он снабжен стальным ремнем Bosch и способен переваривать до 250 Н·м крутящего момента, то есть запас есть.
ФУНДАМЕНТ
В основе «четверки» лежит модульная переднеприводная платформа Т1Х, которая используется почти на всех моделях компании Chery. Мотор расположен поперечно. Передняя подвеска — McPherson, задняя — упругая балка (как на Tiggo 4 Pro) или многорычажка на других моделях. База варьируется в диапазоне 2560–2800 мм, а дорожный просвет — от 145 до 190 мм. Для Tiggo 4 Pro заявлено 190 мм, в реальности — 170 мм.
Как едет?
По сравнению с прежней машиной максималка не изменилась, да и время разгона до сотни уменьшилось всего на 0,1 с.
Да! Машина стала явно приятнее. На разгоне исчезли нервозность и взбалмошность — правда, трогается Tiggo чуть резковато, и вариаторную «резину» в контроле тяги вывели не полностью. Но и в городе, и за его пределами контролировать ускорение стало удобнее.
Если прежде богатые версии снабжались независимой задней подвеской, то теперь все без исключения «четверки» идут со скручивающейся балкой.
Принципиальной разницы в плавности хода не заметно: машина как была, так и осталась жестковатой. Но энергоемкость хороша — пробоев ни разу не словил.
Управляемость от упрощения шасси, конечно, лучше не стала. Но и не сказать, чтобы пострадала. Tiggo с некоторой леностью откликается на команды водителя, а реактивное усилие на руле не самое логичное.
В линейке Chery «четверка» не будет выглядеть белой вороной. А как она смотрится на фоне конкурентов? Расскажем — заходите почаще!
|Эргономика, количество версий
|Акустический комфорт, жестковатая подвеска, нет противотуманных фар
Chery Tiggo 4 Pro
- Длина / ширина / высота / база 4318 / 1831 / 1679 / 2610 мм
- Объем багажника 340–1100 л
- Снаряженная / полная масса 1489 / 1789 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1450–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 57 л
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; CVT
Новейший «китаец» или знакомый «японец» за те же деньги? Неожиданный вывод экспертов тут.
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