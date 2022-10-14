Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?

Самый доступный из паркетников Chery получил приставку Pro и вариатор вместо робота.

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Редкий Chery доживает до трехлетнего возраста без модернизации. Вот и Tiggo 4 обновился — такие машины обозначаются как Pro.

Что нового?

Обычно в рестайлинг производитель вкладывается по минимуму — главное, чтобы покупатель видел обновки. До «потрохов» дело доходит нечасто. Самому маленькому (на российском рынке) Tiggo повезло — его обновили основательно.

Новое оформление радиаторной решетки, красные вставки по кузову, а сквозь колесные диски просматриваются не менее красные тормозные суппорта. Кстати, если раньше на богатые версии ставились 18‑дюймовые колеса, то теперь — на размер меньше.

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Фары отныне полностью светодиодные. Светят хорошо, но на омывателе китайцы сэкономили. Равно как и на противотуманках, что еще хуже.

Рулевая колонка теперь регулируется в двух плоскостях — наконец-то, появилась настройка по вылету! Центральная консоль полностью переработана. Блок управления климат-контролем отныне сенсорный — его позаимствовали у более крупного Tiggo 7 Pro. Появилась система кругового обзора. Экран медиасистемы стал крупнее (10,25 дюйма) и теперь возвышается над передней панелью. А место рычага коробки занял нефиксируемый селектор.

Из линейки двигателей выпал двухлитровый атмосферник. Теперь — только два двигателя. Базовым остался атмосферный агрегат 1.5 отдачей 113 л. с. Второй — его турбированная версия (147 л. с.). Мощную машину я и взял на тест.

Конфигурация приборов не меняется, но при включении спортрежима подложка становится красной. Система кругового обзора позволяет крутить изображение как заблагорассудится.

Салон теперь не выглядит старомодным. Главное эргономическое приобретение — регулировка руля по вылету. Селектор коробки переехал ближе к водителю и стал ­компактней.

Прежде наддувному мотору ассистировал 6-ступенчатый робот Getrag с двумя «сухими» сцеплениями, выносящий мозг дерготней и суетливостью. Теперь его место занял вариатор собственного производства. Он снабжен стальным ремнем Bosch и способен переваривать до 250 Н·м крутящего момента, то есть запас есть.

ФУНДАМЕНТ

В основе «четверки» лежит модульная переднеприводная платформа Т1Х, которая используется почти на всех моделях компании Chery. Мотор расположен поперечно. Передняя подвеска — McPherson, задняя — упругая балка (как на Tiggo 4 Pro) или многорычажка на других моделях. База варьируется в диапазоне 2560–2800 мм, а дорожный просвет — от 145 до 190 мм. Для Tiggo 4 Pro заявлено 190 мм, в реальности — 170 мм.

Как едет?

По сравнению с прежней машиной максималка не изменилась, да и время разгона до сотни уменьшилось всего на 0,1 с.

На ходу Tiggo 4 Pro вальяжен и размашист — точности и быстроты откликов рестайлинг не добавил.

Да! Машина стала явно приятнее. На разгоне исчезли нервозность и взбалмошность — правда, трогается Tiggo чуть резковато, и вариаторную «резину» в контроле тяги вывели не полностью. Но и в городе, и за его пределами контролировать ускорение стало удобнее.

Длина подушки маловата. Но за регулировку поясничного упора — спасибо. Сзади есть USB-разъем, дефлекторы и обогрев подушки дивана. Но почему нет потолочного плафона?

Если прежде богатые версии снабжались независимой задней подвеской, то теперь все без исключения «четверки» идут со скручивающейся балкой.

Принципиальной разницы в плавности хода не заметно: машина как была, так и осталась жестковатой. Но энергоемкость хороша — пробоев ни разу не словил.

Управляемость от упрощения шасси, конечно, лучше не стала. Но и не сказать, чтобы пострадала. Tiggo с некоторой леностью откликается на команды водителя, а реактивное усилие на руле не самое логичное.

Турбомотор SQRE4T15C подкупает наличием распределенного впрыска. В наших реалиях он доставляет меньше проблем, чем непосредственный. У багажника — среднестатистическая вместительность. Главная проблема — недостаточная высота подъема пятой двери.

В линейке Chery «четверка» не будет выглядеть белой вороной. А как она смотрится на фоне конкурентов? Расскажем — заходите почаще!

Эргономика, количество версий Акустический комфорт, жестковатая подвеска, нет противотуманных фар

Chery Tiggo 4 Pro

Длина / ширина / высота / база 4318 / 1831 / 1679 / 2610 мм

4318 / 1831 / 1679 / 2610 мм Объем багажника 340–1100 л

340–1100 л Снаряженная / полная масса 1489 / 1789 кг

1489 / 1789 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1450–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1450–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с

9,7 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 57 л

АИ‑92, АИ‑95 / 57 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км

9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

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