Состоялась российская премьера кроссовера новой китайской марки. Модель под названием Omoda C5 позиционируется как фастбэк-кроссовер. Онлайн-презентацию для российской аудитории провели телеведущий Евгений Покровский и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. В ходе презентации были раскрыты цены и комплектации Omoda C5.
В России у кроссовера будет один силовой агрегат: турбомотор 1.5T мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором CVT25. Привод у автомобиля только передний. Паспортный разгон до сотни — 9,9 секунды, максималка — 195 км/ч, расход топлива (допускается АИ-92) — 7,1 л/100 км в смешанном цикле. Покупателям предложат 13 вариантов цвета кузова и три уровня оснащения.
Комплектация Joy — 2 069 900 рублей*
- 18-дюймовые литые диски
- светодиодные ДХО и задние фонари
- камера заднего вида и задние партроники
- ABS+ESC
- 4 подушки безопасности,
- датчик света и функция follow me home
- круиз-контроль и возможность выбора режима
- электроручник с функцией autohold
- бесключевой доступ и запуск двигателя
- дистанционный запуск и прогрев салона
- обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя
- комбинированная отделка сидений
- двухзонный климат-контроль
- дефлекторы для второго ряд
- беспроводная зарядка, цифровые приборы и мультимедиа с навигацией, оба дисплея — 10.25"
Комплектация Lifestyle — 2 209 900 рублей*
- 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками
- красные элементы отделки экстерьера
- светодиодные фары основного света
- противотуманные фары
- динамические указатели поворота
- атмосферная подсветка салона
- наружная подсветка под передними дверьми
- передние парктроники
- система кругового обзора с HD-камерами
- кожаные сиденья
- передние сиденья с вентиляцией, водительское — с электрорегулировками
- мониторинг слепых зон
- бесконтактное открытие двери багажника
- 6 динамиков
- полный зимний пакет
Комплектация Ultimate — 2 339 900 рублей*
- то же, что в Lifestyle
- кожа сидений коричневого цвета
- двухцветная окраска кузова
- передние сиденья c электрорегулировками
- панорамный люк
- датчик дождя
- встроенный видеорегистратор
- пакет ассистентов: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения, автоматическое переключение дальний/ближний свет.
*Компания указывает цены с учетом выгод по маркетинговым программам. Реальные цены нужно уточнять у дилеров.
Пресс-служба сообщает, что кроссовер С5 уже доступен для бронирования на официальном сайте марки — «на специальных условиях и с последующим приобретением в ноябре текущего года». Отмечается также, что к середине 2023 года модельный ряд Omoda в России будет состоять из трех автомобилей.
- Если заинтересовались Omoda С5, то читайте про габариты и характеристики, а также про оснащение салона.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Chery