Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — журнал За рулем

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Компания Chery запустила в России новый автомобильный бренд. Первенцем марки стал фастбэк-кроссовер Omoda C5.

Материалы по теме
Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев»

Состоялась российская премьера кроссовера новой китайской марки. Модель под названием Omoda C5 позиционируется как фастбэк-кроссовер. Онлайн-презентацию для российской аудитории провели телеведущий Евгений Покровский и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. В ходе презентации были раскрыты цены и комплектации Omoda C5.

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

В России у кроссовера будет один силовой агрегат: турбомотор 1.5T мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором CVT25. Привод у автомобиля только передний. Паспортный разгон до сотни — 9,9 секунды, максималка — 195 км/ч, расход топлива (допускается АИ-92) — 7,1 л/100 км в смешанном цикле. Покупателям предложат 13 вариантов цвета кузова и три уровня оснащения.

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Комплектация Joy — 2 069 900 рублей*

  • 18-дюймовые литые диски
  • светодиодные ДХО и задние фонари
  • камера заднего вида и задние партроники
  • ABS+ESC
  • 4 подушки безопасности,
  • датчик света и функция follow me home
  • круиз-контроль и возможность выбора режима
  • электроручник с функцией autohold
  • бесключевой доступ и запуск двигателя
  • дистанционный запуск и прогрев салона
  • обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя
  • комбинированная отделка сидений
  • двухзонный климат-контроль
  • дефлекторы для второго ряд
  • беспроводная зарядка, цифровые приборы и мультимедиа с навигацией, оба дисплея — 10.25"

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Комплектация Lifestyle — 2 209 900 рублей*

  • 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками
  • красные элементы отделки экстерьера
  • светодиодные фары основного света
  • противотуманные фары
  • динамические указатели поворота
  • атмосферная подсветка салона
  • наружная подсветка под передними дверьми
  • передние парктроники
  • система кругового обзора с HD-камерами
  • кожаные сиденья
  • передние сиденья с вентиляцией, водительское — с электрорегулировками
  • мониторинг слепых зон
  • бесконтактное открытие двери багажника
  • 6 динамиков
  • полный зимний пакет

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Комплектация Ultimate — 2 339 900 рублей*

  • то же, что в Lifestyle
  • кожа сидений коричневого цвета
  • двухцветная окраска кузова
  • передние сиденья c электрорегулировками
  • панорамный люк
  • датчик дождя
  • встроенный видеорегистратор
  • пакет ассистентов: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения, автоматическое переключение дальний/ближний свет.

*Компания указывает цены с учетом выгод по маркетинговым программам. Реальные цены нужно уточнять у дилеров.

Материалы по теме
Geely Tugella обновился: первые фото, оснащение, цены

Пресс-служба сообщает, что кроссовер С5 уже доступен для бронирования на официальном сайте марки — «на специальных условиях и с последующим приобретением в ноябре текущего года». Отмечается также, что к середине 2023 года модельный ряд Omoda в России будет состоять из трех автомобилей.

Фото: Chery

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Компания Chery запустила в России новый автомобильный бренд. Первенцем марки стал фастбэк-кроссовер Omoda C5.

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364736Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364737Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364738Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364739Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364734Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364735Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации
Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации

Компания Chery запустила в России новый автомобильный бренд. Первенцем марки стал фастбэк-кроссовер Omoda C5.

Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364738Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364735Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364736Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364734Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364737Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации — фото 1364739Кроссовер Omoda C5 уже в России — цены и комплектации
Наше новое видео
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
Тест самого раннего ВАЗ-2103 из сохранившихся
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1119
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: