Компания Chery запустила в России новый автомобильный бренд. Первенцем марки стал фастбэк-кроссовер Omoda C5.

Состоялась российская премьера кроссовера новой китайской марки. Модель под названием Omoda C5 позиционируется как фастбэк-кроссовер. Онлайн-презентацию для российской аудитории провели телеведущий Евгений Покровский и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. В ходе презентации были раскрыты цены и комплектации Omoda C5.

В России у кроссовера будет один силовой агрегат: турбомотор 1.5T мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором CVT25. Привод у автомобиля только передний. Паспортный разгон до сотни — 9,9 секунды, максималка — 195 км/ч, расход топлива (допускается АИ-92) — 7,1 л/100 км в смешанном цикле. Покупателям предложат 13 вариантов цвета кузова и три уровня оснащения.

Комплектация Joy — 2 069 900 рублей*

18-дюймовые литые диски

светодиодные ДХО и задние фонари

камера заднего вида и задние партроники

ABS+ESC

4 подушки безопасности,

датчик света и функция follow me home

круиз-контроль и возможность выбора режима

электроручник с функцией autohold

бесключевой доступ и запуск двигателя

дистанционный запуск и прогрев салона

обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя

комбинированная отделка сидений

двухзонный климат-контроль

дефлекторы для второго ряд

беспроводная зарядка, цифровые приборы и мультимедиа с навигацией, оба дисплея — 10.25"

Комплектация Lifestyle — 2 209 900 рублей*

18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками

красные элементы отделки экстерьера

светодиодные фары основного света

противотуманные фары

динамические указатели поворота

атмосферная подсветка салона

наружная подсветка под передними дверьми

передние парктроники

система кругового обзора с HD-камерами

кожаные сиденья

передние сиденья с вентиляцией, водительское — с электрорегулировками

мониторинг слепых зон

бесконтактное открытие двери багажника

6 динамиков

полный зимний пакет

Комплектация Ultimate — 2 339 900 рублей*

то же, что в Lifestyle

кожа сидений коричневого цвета

двухцветная окраска кузова

передние сиденья c электрорегулировками

панорамный люк

датчик дождя

встроенный видеорегистратор

пакет ассистентов: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения, автоматическое переключение дальний/ближний свет.

*Компания указывает цены с учетом выгод по маркетинговым программам. Реальные цены нужно уточнять у дилеров.

Пресс-служба сообщает, что кроссовер С5 уже доступен для бронирования на официальном сайте марки — «на специальных условиях и с последующим приобретением в ноябре текущего года». Отмечается также, что к середине 2023 года модельный ряд Omoda в России будет состоять из трех автомобилей.

Фото: Chery