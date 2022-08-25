Рассекречен интерьер кроссовера Omoda С5

64-цветная подсветка салона подстраивается под стиль вождения и музыку, звучащую из 6 динамиков.

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Новый кроссовер марки Omoda, принадлежащей Chery, показал интерьер. Российская пресс-служба напомнила, что модель Omoda С5 поступит продажу осенью 2022 года. На первом этапе кроссовер будет доступен в трех комплектациях, 13 комбинациях цветов кузова и с одним силовым агрегатом — турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с, работающим в паре с вариатором.

Что касается салона, то он будет предложен российским клиентам в черном и коричневом исполнениях. Мультируль и сиденья с характерными подголовниками, объединенными со спинками, имеют обивку из перфорированной экокожи. Водительское кресло — с электрорегулировками в шести направлениях, переднее пассажирское — в четырех.

Приборка и экран мультимедиа — это пара сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10,25 дюймов и HD-разрешением 1920х720 пикселей каждый. Можно подключить смартфон на базе iOS или Android, отображая контент устройства, а также данные системы кругового обзора.

Графическое оформление можно выбирать. А также — настраивать звуковое поле, персонализировать ассистенты водителя, регулировать высоту поднятия двери задка, получить доступ к данным штатного видеорегистратора. Подсветка салона имеет 64 варианта и подстраивается под стиль вождения и музыку, звучащую из 6 динамиков.

На боковой части консоли — электронный селектор КП, а также кнопки электрического ручника, системы AutoHold, переключения режимов управления, бесключевого доступа и запуска, доступа к круговому обзору и подогрева сидений. Есть отдельная ниша для ключ-карты, беспроводная зарядка для смартфона, розетка на 12 вольт, два USB (включая type-C), два подстаканника.

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Зимний пакет солидный: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса и сидений. Неплох и комплекс систем помощи: адаптивный круиз, экстренное торможение, удержание в полосе, предупреждение о столкновениях, переключение света. За атмосферу в в салоне отвечает двухзонный климат-контроль, есть салонный фильтр с классом защиты FFP2.

Комплектации и цены раскроют ближе к старту продаж.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Chery