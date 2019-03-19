Будет кроссовер на базе Ceed — Kia подтверждает

Премьера новой версии Kia Ceed должна состояться в этом году. Пока же будущий кроссовер не имеет даже названия.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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У Kia Ceed и Ceed SW обновили комплектации. Они стали богаче!

Kia намерена в ближайшее время расширить семейство модели Ceed кроссовером.

В компании подчеркнули, что их подход к возможным вариантам кузова Ceed всегда был весьма свободным и не подразумевал каких-либо рамок. Поэтому сотрудникам европейского дизайн-центра Kia дается максимальная свобода, которой они и пользуются, разрабатывая кросс-версию модели.

«Это новый тип кузова, другой автомобиль, который, по нашему убеждению, полностью заслуживает того, чтобы влиться в семейство Ceed. Он сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов. Такого дизайна никогда прежде не было среди вариантов Ceed. Это будет еще одно великолепное подтверждение искусства KIA удивлять», — говорит вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

Третье поколение Ceed появилось на рынке недавно и помимо классического пятидверного хэтчбека представлено также в версиях Sportswagon (универсал) и ProCeed (трехдверный спортивный хэтчбек). Теперь у нас есть официальное подтверждение появления в этом году еще и кросс-версии Ceed.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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