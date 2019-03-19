Будет кроссовер на базе Ceed — Kia подтверждает

Премьера новой версии Kia Ceed должна состояться в этом году. Пока же будущий кроссовер не имеет даже названия.

Материалы по теме У Kia Ceed и Ceed SW обновили комплектации. Они стали богаче! Kia намерена в ближайшее время расширить семейство модели Ceed кроссовером. В компании подчеркнули, что их подход к возможным вариантам кузова Ceed всегда был весьма свободным и не подразумевал каких-либо рамок. Поэтому сотрудникам европейского дизайн-центра Kia дается максимальная свобода, которой они и пользуются, разрабатывая кросс-версию модели. «Это новый тип кузова, другой автомобиль, который, по нашему убеждению, полностью заслуживает того, чтобы влиться в семейство Ceed. Он сыграет весьма нужную роль, поможет усилить позиции этой линейки моделей, сделает ее более яркой и привлекательной для европейских клиентов. Такого дизайна никогда прежде не было среди вариантов Ceed. Это будет еще одно великолепное подтверждение искусства KIA удивлять», — говорит вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом. Третье поколение Ceed появилось на рынке недавно и помимо классического пятидверного хэтчбека представлено также в версиях Sportswagon (универсал) и ProCeed (трехдверный спортивный хэтчбек). Теперь у нас есть официальное подтверждение появления в этом году еще и кросс-версии Ceed. Kia обновил комплектации продаваемых в России Ceed и Ceed Sportswagon, сделав их богаче. Это отразилось и на цене автомобилей.

Чем руководствуется Kia в России и какие планы у руководства представительства компании в нашей стране? На эти и другие вопросы наших читателей ответил управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мигаль. Фото: Kia