Kia подняла цены на четыре модели

Прибавка стоимости составила от 5000 до 20 000 рублей.

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Четыре модели Kia обновили свои ценники, став дороже на сумму от 5 до 20 тыс. рублей. Это автомобили Ceed, Ceed SW, Picanto и Sorento.

Kia Picanto стал дороже на 5 тыс. рублей во всех комплектациях. Теперь для его покупки понадобится от 644 900 до 949 900 рублей.

Новый Kia Ceed прибавил 15 тыс. рублей. Выросли в цене на эту сумму и хэтчбек Ceed, и универсал Ceed SW, пишет агентство «Автостат». Теперь для покупки хэтчбека потребуется сумма от 1 059 900 до 1 569 900 рублей, а универсала — от 1 099 900 до 1 639 900 рублей.

Кроссовер Kia Sorento подорожал на 20 тыс. рублей. В базовой комплектации с бензиновым двигателем автомобиль теперь стоит 1 789 900 рублей. В максимальной комплектации с этим же мотором кроссовер стоит 2 179 000 рублей. Версия с турбодизелем теперь обойдется покупателям в сумму от 2 154 900 до 2 309 900 рублей.

Следует отметить, что несмотря на спад рынка, продажи Kia в этом году увеличились на 1%. Всего в январе-феврале 2019 года на территории России было реализовано 33 422 машины этой марки.

Kia уже повышала стоимость этих моделей в январе. Тогда Ceed, Picanto и Sorento стали дороже на сумму от 15 до 55 тыс. рублей. Что касается универсала Ceed SW, то он поступил в продажу в конце января, и текущее повышение цен является первым для этой модели.

Вместе с повышением стоимости Kia пересмотрела комплектации Ceed и Ceed SW, сделав их богаче.

Фото: Kia