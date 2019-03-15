У Kia Ceed и Ceed SW обновили комплектации. Они стали богаче!

Самые популярные комплектации дополнены функциями, которые раньше предлагали только в более дорогих версиях.

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Сегодня во всех дилерских центрах бренда на территории России стартовали продажи хэтчбека Kia Ceed и универсала Kia Ceed SW в комплектациях, обновленных в соответствии с пожеланиями российских клиентов марки. Обновления затронули версии Luxe, Prestige и Premium.

В версии Luxe эти автомобили будут комплектоваться колесами с 16-дюймовыми литыми дисками (ранее использовались стальные штампованные). Также в нее включены задние датчики парковки. В версии с двигателем 1,6 л (128 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач цена хэтчбека Ceed составляет 1 179 900 рублей, а универсала Ceed SW — 1 219 900 рублей. В версии с двигателем 1.4 T-GDI (140 л.с.) и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией 7DCT автомобили предлагаются за 1 259 900 рублей и 1 299 900 рублей соответственно.

В комплектации Prestige появились светодиодные повторители указателей поворота и светодиодные задние фонари, а также электропривод складывания наружных зеркал. Также теперь есть датчик дождя, функция задержки выключения фар «Эскорт», система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой и (для универсалов Ceed SW) электропривод двери багажного отсека с интеллектуальной системой открывания. В комплектации Prestige теперь устанавливается электрохромное (с автоматическим затемнением) салонное зеркало заднего вида. Стоимость хэтчбека Ceed Prestige составляет 1 254 900 (1.6 6АТ) и 1 334 900 (1.4 T-GDI 7DCT) рублей, а универсала Ceed SW Prestige — 1 304 900 и 1 384 900 рублей соответственно.

Комплектация Premium доступна не только с турбированным мотором 1,4 л и 7-ступенчатым роботом, но и с атмосферником 1.6 и 6-ступенчатой АКП. В обновленной версии в комплектацию Premium включены электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира, система контроля слепых зон и система помощи при выезде с парковки задним ходом. Стоимость Ceed Premium составляет 1 364 900 (1.6 6АТ) и 1 444 900 (1.4 T-GDI 7DCT) рублей, а Ceed SW Premium — 1 434 900 и 1 514 900 рублей соответственно.

Продажи Kia Ceed третьего поколения в России стартовали в августе 2018 года, универсал Ceed SW вышел на рынок в конце января 2019 года.

ЗР начал длительный тест Kia Ceed с атмосферником 1.6 и автоматической коробкой передач.

Оказалось, что автомобиль идеально приспособлен к российским морозам, но придраться все же есть к чему.

Фото: Kia