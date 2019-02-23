Редакционный Ceed упакован всеми возможными теплыми опциями и, казалось бы, идеально приспособлен к российским морозам. Однако придраться есть к чему.

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Зима в этом году выдалась очень снежной и временами довольно холодной. Наверное, странно было ждать проблем с запуском бензинового атмосферного мотора у современного автомобиля: даже когда температура опустилась ниже 20-градусной отметки, мы отметили у Сида лишь повышенную вибрацию от двигателя в первую минуту прогрева — естественно, помимо завышенных оборотов. Причем нечто подобное не раз замечалось и у других «корейцев» с 1,6-литровым агрегатом. Зато в дальнейшем — никаких проблем: двигатель прогревается быстро, а с ним и салон.

Одни из первых вопросов от читателей, которые мы получили, — достаточно ли мощности отопителя. Более чем — эффективности двухзонного климат-контроля за глаза хватает для прогрева внутреннего пространства хэтчбека. При десятиградусном морозе уже через пять минут после начала движения хочется снять с себя верхнюю одежду (регулятор температуры стоит в положении 22 градуса). За несколько месяцев эксплуатации не возникло нужды касаться ни одного регулятора. Выставленная еще при первой поездке температура поддерживается при любой погоде за бортом.

Kia Ceed из парка ЗР

К эффективности или логике управления двухзонным климатом вопросов пока нет.

Если говорить о теплых опциях, то в нашем Сиде в исполнении Prestige их полный комплект. И обогрев передних и задних сидений, и обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Причем руль греется по всей поверхности обода, а не только в местах хвата. Нагревается быстро — уже через две минуты поверхность обода прогревается на 15 градусов. К эффективности обогрева сидений тоже нет претензий. Причем не важно, есть ли пассажир на сиденье или нет. А вот процесс оттаивания лобового стекла хотелось бы ускорить. На полную разморозку требуется от трех до пяти минут, в зависимости от толщины льда. Многовато.

Помимо обогрева лобового стекла у нашего Сида есть и обогрев руля.

Обогрев задних сидений двухступенчатый.



Отключение противобуксовочной системы помогает ехать по снежной каше. Жаль, что шины оказались не самыми цепкими.

Аэродинамика у Kia Ceed такова, что пятая дверь очень быстро обрастает слоем снега во время движения, в результате чего постоянно «слепнет» камера заднего вида, а также пачкаются боковые стекла с зеркалами.

Еще одна неприятная особенность обнаружилась во время обильного снегопада. То, что щетки стеклоочистителя мигом покрываются слоем льда, никого не удивит — это вполне обычное явление. Плохо то, что лед этот тяжело сбить. Щетки нельзя приподнять над стеклом на достаточную высоту, чтобы как следует «обстучать», — мешает кромка капота.

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Что касается проходимости, то тут никаких неожиданностей. По нашим замерам, под защитой двигателя 150 мм — для хэтчбека гольф-класса вполне нормальный результат. Такой клиренс, совершенно плоское днище и отключаемая противобуксовочная система позволяют Сиду уверенно бороздить нечищеный двор или залезать в снежное месиво на парковке.

Правда, все эти маневры приходится выполнять ходом — фрикционные шины Michelin X-Ice очень быстро сдаются и теряют контакт с поверхностью, не позволяя ехать внатяг.

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