Зима в этом году выдалась очень снежной и временами довольно холодной. Наверное, странно было ждать проблем с запуском бензинового атмосферного мотора у современного автомобиля: даже когда температура опустилась ниже 20-градусной отметки, мы отметили у Сида лишь повышенную вибрацию от двигателя в первую минуту прогрева — естественно, помимо завышенных оборотов. Причем нечто подобное не раз замечалось и у других «корейцев» с 1,6-литровым агрегатом. Зато в дальнейшем — никаких проблем: двигатель прогревается быстро, а с ним и салон.
Одни из первых вопросов от читателей, которые мы получили, — достаточно ли мощности отопителя. Более чем — эффективности двухзонного климат-контроля за глаза хватает для прогрева внутреннего пространства хэтчбека. При десятиградусном морозе уже через пять минут после начала движения хочется снять с себя верхнюю одежду (регулятор температуры стоит в положении 22 градуса). За несколько месяцев эксплуатации не возникло нужды касаться ни одного регулятора. Выставленная еще при первой поездке температура поддерживается при любой погоде за бортом.
Если говорить о теплых опциях, то в нашем Сиде в исполнении Prestige их полный комплект. И обогрев передних и задних сидений, и обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Причем руль греется по всей поверхности обода, а не только в местах хвата. Нагревается быстро — уже через две минуты поверхность обода прогревается на 15 градусов. К эффективности обогрева сидений тоже нет претензий. Причем не важно, есть ли пассажир на сиденье или нет. А вот процесс оттаивания лобового стекла хотелось бы ускорить. На полную разморозку требуется от трех до пяти минут, в зависимости от толщины льда. Многовато.
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Помимо обогрева лобового стекла у нашего Сида есть и обогрев руля.
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Обогрев задних сидений двухступенчатый.
Аэродинамика у Kia Ceed такова, что пятая дверь очень быстро обрастает слоем снега во время движения, в результате чего постоянно «слепнет» камера заднего вида, а также пачкаются боковые стекла с зеркалами.
Еще одна неприятная особенность обнаружилась во время обильного снегопада. То, что щетки стеклоочистителя мигом покрываются слоем льда, никого не удивит — это вполне обычное явление. Плохо то, что лед этот тяжело сбить. Щетки нельзя приподнять над стеклом на достаточную высоту, чтобы как следует «обстучать», — мешает кромка капота.
Что касается проходимости, то тут никаких неожиданностей. По нашим замерам, под защитой двигателя 150 мм — для хэтчбека гольф-класса вполне нормальный результат. Такой клиренс, совершенно плоское днище и отключаемая противобуксовочная система позволяют Сиду уверенно бороздить нечищеный двор или залезать в снежное месиво на парковке.
Правда, все эти маневры приходится выполнять ходом — фрикционные шины Michelin X-Ice очень быстро сдаются и теряют контакт с поверхностью, не позволяя ехать внатяг.
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