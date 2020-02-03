Внешность Kia Sorento четвертого поколения нарисована по шпионским фотографиям и намекам производителя.

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Это не официальные изображения нового поколения Kia Sorento, но и не беспочвенная фантазия. Дизайн кроссовера воссоздан по шпионским фотографиям и с оглядкой на технические особенности родственной модели Hyundai.

Недавно в России были сфотографированы несколько автомобилей Kia Sorento четвертого поколения. С одного из них перед съемкой был снят камуфляж, благодаря чему дизайн новинки перестал быть тайной. На основе этих и других фотографий корейский художник из AtchaCars воссоздал внешность кроссовера, премьера которого состоится в конце февраля 2020 года. Видео того, как он рисовал автомобиль, выложено на YouTube.

Одновременно стали известны и некоторые технические характеристики нового кроссовера. Блог Korean Car сообщил, что линейка двигателей автомобиля будет состоять из шести агрегатов. Это не значит, что здесь, в России, мы получим их все. Для разных рынков предусмотрены свои моторы, и несложно догадаться, какие из них будут поставляться в нашу страну.

Самый скромный бензиновый двигатель имеет объем 2,5 литра. Более дорогие версии получат 2-литровый турбомотор, а в топовых комплектациях машина будет оснащаться турбированным 2,5-литровым агрегатом. Три турбодизельных мотора имеют объем 2 и 2,2 литра.

Вероятно, что в Россию приедут 2,5-литровый атмосферник и 2,2-литровый турбодизель. В Kia уже заявили, что новый Sorento получит также гибридную силовую установку. Но на нашем рынке такая версия вряд ли появится.

Официальные фотографии нового поколения Kia Sorento будут опубликованы не раньше 20 февраля 2020 года.

В компании Kia заявили, что разрабатывают еще один кроссовер, и опубликовали первые тизерные фото модели.

Фото, видео: YouTube