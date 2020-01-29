Первые фото нового Kia Sorento без камуфляжа и его салон

В Сети появились фотографии следующего поколения кроссовера Kia Sorento, который на этот раз оказался без камуфляжа.

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Премьера нового Kia Sorento может состояться уже 17 февраля 2020 года, но в Сети появились снимки автомобиля до его официального показа, в том числе и салона кроссовера. Следует отметить, что автомобиль выглядит очень хорошо. Фотографии же сделаны, судя по всему, в России, а на парковке находятся сразу несколько кроссоверов Kia Sorento.

Дизайн передней части модели напоминает Kia Seltos: у него та же решетка радиатора, переходящая в фары с хромированной окантовкой. Ниже расположен рельефный воздухозаборник, делающий внешность автомобиля более спортивной.

Задняя часть нового Sorento выглядит более оригинальной. Оптика представляет собой двойные вертикальные полосы, находящиеся на самых углах кузова, чего раньше у машин Kia не было. Бампер все еще скрыт камуфляжем, поэтому больше смотреть тут не на что.

В салоне, на центральной консоли, появился большой экран, слева видна цифровая приборная панель, а под ним — вертикальные вентиляционные отверстия, между которыми разместилась панель управления климатом.

Ждать премьеры осталось недолго. Напомним, что до сих пор не понятно, как изменится линейка двигателей кроссовера и какими трансмиссиями будут оснащаться моторы.

Сложно предсказать и появление машины в продаже в России, так как Kia, скорее всего, прежде наладит выпуск Sorento в нашей стране. Возможно, это не займет много времени.

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Фото: Facebook