Новый Kia Mohave для России получил одобрение — журнал За рулем

Новый Kia Mohave для России получил одобрение

Прежде чем начнутся продажи кроссовера, его производство должно быть налажено на заводе «Автотор».

Kia Mohave
Kia Mohave

Kia > Mohave

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Kia Mohave нового поколения получил Одобрение типа транспортного средства. Собираться автомобиль будет на «Автоторе» в Калининграде, а значит начала продаж придется подождать до весны 2020 года.

Согласно документации, новый Kia Mohave будет продаваться в России с единственным мотором, оснащаемым безальтернативной коробкой. В компании сделали ставку на самое популярное сочетание агрегатов в данном классе кроссоверов.

Таким образом, автомобиль предлагается с 3-литровым турбодизельным двигателем V6, мощность которого составит 249 л.с., что обусловлено особенностями российского налогообложения. Напомним, что в других странах мощность данного мотора составляет 260 л.с. При этом агрегат сохранил впечатляющий крутящий момент, равный 549 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, передавая мощность на все четыре колеса кроссовера.

Длина новинки увеличена на 50 мм, по сравнению с Kia Mohave нынешнего поколения, и составляет 4930 мм. Колесная база кроссовера осталась неизменной — 2895 мм. При этом автомобиль прибавил в ширину — 1920 мм, что на 5 мм больше, чем у продающейся сегодня версии.

Среди прочих новшеств — 20-дюймовые колесные диски и электроусилитель руля вместо гидроусилителя, что влияет на безопасность автомобиля.

Из-за того что Kia Mohave давно не менялся, спрос на модель в 2019 году сократился на 26%. За 11 месяцев этого года дилеры реализовали 781 автомобиль. Напомним, что без учета скидок стоимость Kia Mohave сегодня составляет от 2 619 900 до 3 049 900 рублей. С выходом нового поколения продажи модели должны увеличиться.

  • Kia выпустила на российский рынок особую серию своих автомобилей — Edition Plus.

Фото: Kia

Новый Kia Mohave для России получил одобрение

Прежде чем начнутся продажи кроссовера, его производство должно быть налажено на заводе «Автотор».

Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019247Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019246Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019248Новый Kia Mohave для России получил одобрение
Новый Kia Mohave для России получил одобрение

Прежде чем начнутся продажи кроссовера, его производство должно быть налажено на заводе «Автотор».

Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019248Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019246Новый Kia Mohave для России получил одобрение — фото 1019247Новый Kia Mohave для России получил одобрение
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Отзывы о Kia Mohave (1)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогре...

Недостатки:

Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при ...

Комментарий:

Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако п...

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