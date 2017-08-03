Сегодня, в 10:41 Новый Kia Mohave для России получил одобрение Прежде чем начнутся продажи кроссовера, его производство должно быть налажено на заводе «Автотор».
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Kia Mohave нового поколения получил Одобрение типа транспортного средства. Собираться автомобиль будет на «Автоторе» в Калининграде, а значит начала продаж придется подождать до весны 2020 года.
Согласно документации, новый Kia Mohave будет продаваться в России с единственным мотором, оснащаемым безальтернативной коробкой. В компании сделали ставку на самое популярное сочетание агрегатов в данном классе кроссоверов.
Таким образом, автомобиль предлагается с 3-литровым турбодизельным двигателем
V6, мощность которого составит 249 л.с., что обусловлено особенностями российского налогообложения. Напомним, что в других странах мощность данного мотора составляет 260 л.с. При этом агрегат сохранил впечатляющий крутящий момент, равный 549 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, передавая мощность на все четыре колеса кроссовера.
Длина новинки увеличена на 50 мм, по сравнению с Kia Mohave нынешнего поколения, и составляет 4930 мм. Колесная база кроссовера осталась неизменной — 2895 мм. При этом автомобиль прибавил в ширину — 1920 мм, что на 5 мм больше, чем у продающейся сегодня версии.
Среди прочих новшеств — 20-дюймовые колесные диски и электроусилитель руля вместо гидроусилителя, что влияет на безопасность автомобиля.
Из-за того что Kia Mohave давно не менялся, спрос на модель в 2019 году сократился на 26%. За 11 месяцев этого года дилеры реализовали 781 автомобиль. Напомним, что без учета скидок стоимость Kia Mohave сегодня составляет от 2 619 900 до 3 049 900 рублей. С выходом нового поколения продажи модели должны увеличиться.
Kia выпустила на российский рынок особую серию своих автомобилей — Edition Plus. Фото: Kia
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