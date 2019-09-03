Особые серии Kia Edition Plus: начались продажи

Специальную серию с дополнительными системами получили модели Rio, Rio X-Line, Optima, Sportage и Sorento Prime.

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Дилеры Kia начали продажи особенных автомобилей лимитированной серии Edition Plus, которые отличаются особыми дополнительными системами безопасности и комфорта. В основу автомобилей легли комплектации Luxe, Luxe+ и Prestige.

Rio, Rio X—Line, Optima, Sportage и Sorento Prime получили ряд отличительных черт. Узнать их можно по эмблеме Edition Plus. Кроме того, они комплектуются брендированными ковриками и дорожным набором.

Kia Rio и Rio X-Line спецсерии оснащены двигателем объемом 1,6 литра с механической или автоматической коробкой, задними дисковыми тормозами, светодиодными фонарями и 15-дюймовыми дисками. Салон имеет красные вставки и сиденья, обшитые экокожей. Среди особых систем — датчик света, камера заднего вида, мультимедиа с 7-дюймовым экраном. Стоимость Rio и Rio X-Line составляет от 924 900 до 964 900 рублей. Кросс-хэтчбек Rio X—Line Edition Plus продается по цене от 984 900 до 1 024 900 рублей.

Kia Optima Edition Plus предлагаются и с 2-литровым мотором, и с 2,4-литровым. Они получили спортивную решетку радиатора, светодиодные фары и задние фонари и 18-дюймовые диски. Кроме того, седаны оснащены системой кругового обзора AVM с четырьмя камерами. Цена — от 1 664 900 до 1 764 900 рублей.

Kia Sportage Edition Plus оснащены двигателями объемом 2 или 2,4 литра, а также передним или полным приводом. Машины отличаются полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, а также круиз-контролем с функцией ограничителя скорости. Сиденья кроссоверов имеют комбинированную отделку. Стоимость Sportage Edition Plus составляет от 1 764 900 до 1 954 900 рублей.

Sorento Prime Edition Plus оснащается как бензиновым, так и турбодизельным моторами объемом 2,2, 2,4 и 3,5 литра. Их отличают 19-дюймовые диски и светодиодные противотуманные фары. В салоне появились стальные накладки на педали, а центральная консоль получила отделку под черное дерево. Кресло водителя имеет электрорегулировки в 14 направлениях и память положений. Плюс кроссоверы оснащаются системой кругового обзора, беспроводной зарядкой, стояночным тормозом с электроприводом и интеллектуальной системой парковки. Также в комплектацию входит система мониторинга слепых зон и система помощи при выезде с парковки задним ходом. Цена особых Sorento Prime Edition Plus составляет от 2 534 900 до 2 774 900 рублей.

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Фото: Kia