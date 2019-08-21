Первое фото салона нового Kia Mohave: поменялось всё

Вертикальные линии сменились горизонтальными: у модели 2020 года много общего с новым K900.

Материалы по теме Kia опубликовала первые фото нового Mohave

Когда Kia опубликовала первые фотографии нового Mohave на прошлой неделе, она показала только внешность кроссовера. Теперь появился и снимок салона новинки.

Это скорее не фотография, а эскиз салона нового Kia Mohave. Тем не менее, вы можете видеть, что салон претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущей версией. Здесь появилась 12,3-дюймовая, полностью цифровая панель приборов и такой же большой экран информационно-развлекательной системы, который аккуратно интегрирован в центральную консоль, а не торчит над ней, как в Kia Telluride.

У модели 2020 года новый дизайн приборной панели, схожий с тем, который мы видели в новом K900. Если сравнивать с предыдущей версией, то с ней не осталось ничего общего. Вертикальные линии сменились на горизонтальные, а кнопки спрятаны под выступом центральной консоли.

Салон Kia Mohave 2018 года

Новый Kia Mohave также получит полностью светодиодные фары и задние фонари, заднюю дверь с электроприводом, 20-дюймовые колеса и новый селектор переключения режимов вождения: Comfort, Eco, Sport, Песок, Грязь и Снег. Появится также необычная аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, вентилируемые сиденья и множество систем безопасности.

Оснащаться Mohave будет по-прежнему 3-литровым турбодизельным двигателем V6 и 8-ступенчатой автоматической коробкой, а также системой полного привода. Мощность двигателя в России составит 250 л.с. и 560 Нм.

Скоро Kia начнет продажи нового компактного кроссовера Seltos, который обещает очень быстро стать бестселлером марки.

Фото: Kia