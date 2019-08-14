Kia опубликовала первые фото нового Mohave

Компания опубликовала официальные фотографии Kia Mohave второго поколения.

Kia South Korea опубликовала два официальных фото нового Kia Mohave на своей страничке в Facebook.

Кроссовер получил четырехточечные светодиодные фары и необычную решетку радиатора, как у концепта Kia Masterpiece. Перекочевала с концепта на серийный автомобиль и задняя оптика, на соединительной полосе которой написано название модели.

Примечательно, что на кузове нет ни надписи Kia, ни логотипа марки, а решетку украшает значок Mohave. Название внедорожника есть и на боковых молдингах, а на передние двери прикреплен знак V6. Благодаря защитным накладкам на бамперах, а также системе полного привода, на которую указывает значок «4WD», автомобиль может иметь хорошие внедорожные качества.

Kia South Korea не сопроводила опубликованные фотографии какими-либо техническими характеристиками. Нет и снимков салона. Надписи V6 3.0 предполагают, что новый Mohave имеет тот же турбодизельный двигатель, что и модель, которую он заменит. Напомним, что на некоторых рынках этот мотор имеет мощность 256 л.с. и 560 Нм. В России мощность такого двигателя составляет 250 л.с.

Учитывая, что автомобиль предыдущего поколения был выпущен еще в 2008 году, есть вероятность, что у его преемника будет гораздо более интересный интерьер, похожий на тот, который мы видели у Kia Telluride.

Сегодня в России продается первое поколение Kia Mohave по цене от 2 619 900 до 3 049 900 рублей.

Ранее Kia Mohave второго поколения был замечен во время дорожных испытаний.

Фото: Kia South Korea