Новый Kia Mohave: скоро презентация

Новое поколение рамного внедорожника обещают представить в августе.

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Многие автоэксперты с появлением модели Telluride не видели перспектив для нового Kia Mohave, полагая, что она и пришла на замену брутальному внедорожнику. Однако новый Mohave все же появится и будет схож с концептом Mohave Materpiece.

После презентации, которая намечена на август, новое поколение внедорожника начнут продавать в Китае, а чуть позже и в России. СМИ стало известно, что в России автомобиль получит два мотора: бензиновый объемом 3,8 литра и дизельный 3-литровый.

Автомобиль внешне полностью обновится, кроме того, получит гидравлическую подвеску с шестью режимами: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Грязь», «Снег» и «Песок». В списке оснащения новинки появятся электропривод задней двери и встроенный «черный ящик». Ожидается, что со сменой поколения корейский внедорожник станет мощнее предшественника.

В салоне нового Mohave появится полностью цифровая приборная панель, новое рулевое колесо, рычаг коробки передач нового дизайна, а также другой блок климат-контроля и большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Текущий Mohave предлагают на российском рынке только с полным приводом, 3-литровым дизельным мотором мощностью 250 л.с. и 8-ступенчатым автоматом — от 2 619 900 рублей. В максимальной комплектации Premium за него просят уже 3 049 900 рублей.

Кроме того, компания Kia расширила семейство Ceed недорогой альтернативой кроссоверам — кросс-версией хэтчбека XCeed.

Фото: autotimesnews.com