Задавайте вопросы про Kia XCeed — компания ответит на все!
Стали известны дата и время онлайн-презентации кроссовера.
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Kia XCeed, который в компании позиционируют как городской кроссовер, будет представлен россиянам в формате интернет-трансляции на канале Kia Motors Russia в YouTube уже 1 июня, стрим начнется в 19:00 по московскому времени. До этого можно задавать вопросы по новинке на официальных страницах Kia Motors Russia в Facebook и VK — в рамках трансляции представители компании на них ответят.
Очевидно, в трансляции будут озвучены цены и комплектации модели, ведь тот же день должны начаться ее всероссийские продажи — таким образом, ранее звучавший срок дебюта новинки подтвердился. Кое-какие подробности уже известны: XCeed будет предложен с парой бензиновых турбодвигателей семейства T-GDI: с объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. и моментом 242 Нм, и с объемом 1,6 литра, мощностью 200 л.с. и моментом 265 Нм.
Ранее в компании отмечали, что XCeed заметно отличается от хэтчбека Ceed, с которым делит платформу: кузов имеет другие пропорции, а из общих кузовных элементов — лишь двери. Пресс-служба компании сообщает, что производство Kia XCeed уже стартовало в Калининграде на заводе «Автотор».
Фото: Kia
Kia XCeed — интересный автомобиль?
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