Задавайте вопросы про Kia XCeed — компания ответит на все! — журнал За рулем

Задавайте вопросы про Kia XCeed — компания ответит на все!

Стали известны дата и время онлайн-презентации кроссовера.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Почему XCeed не похож на Ceed? — вот объяснение Kia

Kia XCeed, который в компании позиционируют как городской кроссовер, будет представлен россиянам в формате интернет-трансляции на канале Kia Motors Russia в YouTube уже 1 июня, стрим начнется в 19:00 по московскому времени. До этого можно задавать вопросы по новинке на официальных страницах Kia Motors Russia в Facebook и VK — в рамках трансляции представители компании на них ответят.

Очевидно, в трансляции будут озвучены цены и комплектации модели, ведь тот же день должны начаться ее всероссийские продажи — таким образом, ранее звучавший срок дебюта новинки подтвердился. Кое-какие подробности уже известны: XCeed будет предложен с парой бензиновых турбодвигателей семейства T-GDI: с объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. и моментом 242 Нм, и с объемом 1,6 литра, мощностью 200 л.с. и моментом 265 Нм.

Ранее в компании отмечали, что XCeed заметно отличается от хэтчбека Ceed, с которым делит платформу: кузов имеет другие пропорции, а из общих кузовных элементов — лишь двери. Пресс-служба компании сообщает, что производство Kia XCeed уже стартовало в Калининграде на заводе «Автотор».

Фото: Kia

Kia XCeed — интересный автомобиль?

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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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