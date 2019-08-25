Kia XCeed получил премию за дизайн — журнал За рулем

Kia XCeed получил премию за дизайн

По планам кроссовер должен поступить в продажу у нас в первой половине 2020 года.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Премия была завоевана кроссовером в номинации «Промышленный дизайн». Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.

XCeed по сути является «приподнятым» хэтчбеком, но с некоторыми кузовными отличиями от Ceed. Однако у XCeed тоже только передний привод, а выбор двигателей такой: 1,4-литровым турбомотор мощностью 140 л. с. и с 200-сильным движком объемом 1,6 л. В пару с ними предложат 7-ступенчатый робот DCT. Модель была представлена в июне 2019 года и тогда же анонсирована для России.

Фото: Kia
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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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