Kia XCeed получил премию за дизайн

По планам кроссовер должен поступить в продажу у нас в первой половине 2020 года.

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Премия была завоевана кроссовером в номинации «Промышленный дизайн». Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.

XCeed по сути является «приподнятым» хэтчбеком, но с некоторыми кузовными отличиями от Ceed. Однако у XCeed тоже только передний привод, а выбор двигателей такой: 1,4-литровым турбомотор мощностью 140 л. с. и с 200-сильным движком объемом 1,6 л. В пару с ними предложат 7-ступенчатый робот DCT. Модель была представлена в июне 2019 года и тогда же анонсирована для России.

Kia XCeed уже сертифицирован для России. Сборка будет налажена на калининградском предприятии «Автотор». Цена паркетника будет стартовать ориентировочно от 1 500 000 рублей.

Фото: Kia