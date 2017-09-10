Kia XCeed будет дороже 1,4 млн рублей — журнал За рулем

Kia XCeed будет дороже 1,4 млн рублей

Стали известны цены на новый кросс-хэтч Kia XCeed, которые на 11,8% выше, чем на обычную версию автомобиля.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Стали известны цены на новую внедорожную версию хэтчбека Kia Ceed в Великобритании. Они на 11,8% выше, чем стоимость обычной версии модели.

Английским покупателям Kia XCeed будет предлагаться по цене от 20 795 фунтов-стерлингов (1,66 млн рублей), что на 2195 фунтов (175 тыс. рублей) больше, чем за обычный хэтчбек в аналогичной комплектации.

Внедорожная версия автомобиля будет оснащаться в России турбированным 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с., доступным в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+. Стоимость таких Kia Ceed составляет от 1 274 900 до 1 569 900 рублей.


Можно предположить, что Kia XCeed в России будет примерно на те же 11,8% дороже, чем хэтчбек в данных комплектациях с тем же двигателем. Таким образом, самый доступный XCeed в комплектации Luxe в нашей стране может стоить от 1,425 млн до 1,74 млн рублей.

Следует отметить, что XCeed отличается от Ceed не только пластиковым обвесом. Автомобиль получил удлиненный капот и более наклонную дверь багажника. Линия окон проходит на 60 мм. Клиренс кросс-хэтча в зависимости от диаметра колес увеличен до 174–184 мм. Таким образом, общего у Kia XCeed с обычным хэтчбеком — лишь передние двери.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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