Новая версия Kia Sportage: уже в продаже

Kia оснастила кроссовер востребованными системами, создав новую комплектацию Luxe+.

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В продаже появился Kia Sportage в новой комплектации Luxe+, стоимость которой составляет от 1 724 900 рублей. При создании новой версии автомобиля в компании изучили мнения и пожелания клиентов, которые рассказали о наиболее востребованных ими опциях.

В результате комплектация Luxe дополнилась светодиодными фарами, системой бесключевого доступа с «интеллектуальным» ключом Smart Key, а также запуском двигателя кнопкой. Новая комплектация получила название Luxe+.

В новой версии Kia Sportage может оснащаться 2-литровым мотором и передним приводом, благодаря чему его стоимость составляет 1 724 900 рублей. Этот же кроссовер с системой полного привода обойдется в 1 804 900 рублей, а будучи оснащенным 2,4-литровым мотором — в 1 914 900 рублей.

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Еще более ожидаемой новинкой компании стал Kia Seltos.

Фото: Kia