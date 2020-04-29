Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — журнал За рулем

Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц

Также в начале лета у дилеров появится Kia Seltos в более доступной версии с двигателем 1.6 MPI.

Kia Seltos
Kia Seltos

Kia > Seltos

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Kia Motors расширяет модельный ряд кроссоверов на российском рынке. В июне в дилерских центрах появится новый Kia XCeed, который будет предлагаться с турбированными двигателями 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. и 265 Нм.

Напомним, что Kia XCeed отличается от хэтчбека. Он на 85 мм длиннее (4395 мм) и на 26 мм шире (1826 мм). Естественно, кроссовер оказался и выше — на 20–60 мм (1483–1495 мм). К сожалению, кроссовер не оснащается системой полного привода. Как и хэтчбек, он переднеприводный.

В июне 2020 года в продаже появится и недорогая версия набирающего популярность кроссовера Kia Seltos, которая будет оснащаться двигателем 1.6 MPI.

Стоимость нового кроссовера Kia XCeed пока не озвучена.

Фото: Kia

Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц

Также в начале лета у дилеров появится Kia Seltos в более доступной версии с двигателем 1.6 MPI.

Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120285Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120284Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120286Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц
Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц

Также в начале лета у дилеров появится Kia Seltos в более доступной версии с двигателем 1.6 MPI.

Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120286Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120284Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц — фото 1120285Новый кроссовер Kia XCeed: в продаже через месяц
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