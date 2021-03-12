Обновленный Santa Fe: детальный разбор

«За рулем» пришел в гости к Hyundai на Дмитровский автополигон. Там посвежевший Santa Fe намотал на испытаниях перед запуском в продажу почти 30 тысяч километров. Встреча прошла до российской премьеры, поэтому машина была в камуфляже, а мы соблюдали конспирацию.

Для многих известие об обновлении Santa Fe стало неожиданностью — машине всего-то два года с небольшим. Она не без недостатков, но и не неудачная, чтобы перекраивать досрочно. Тогда зачем? Чтобы поскорее перевести все машины концерна Hyundai-Kia на платформу поновее и выгадать на унификации. Маркетологи прикинули и дали добро на масштабную модернизацию.

Кто на новенького?

Материалы по теме 92-й вместо 95-го: 6 главных вопросов и ответы эксперта

Беру одобрение типа транспортного средства. Базовая бензиновая «четверка» прибавила сто кубиков объема и выросла до 2,5 л, но выдает 180 «лошадей» вместо былых 188. Зато — распределенный впрыск вместо прежнего непосредственного. А лить можно АИ‑92!

Автомат прежний — 6-ступенчатый, собственного производства. Тут все понятно: должно быть надежно, но прыти от такой машины не ждите.

Дизель 2.2 заподозрить в обновлении сложнее. Всех отличий — минус одна «лошадь» (стало 199 л.с.). Предельный момент — 440 Н·м, пиковые обороты мощности и тяги не изменились. Подсказка — в других строчках технических характеристик.

Рабочий объем сократили с 2199 до 2151 см³, а солярки во всех режимах новичок должен брать на литр-полтора меньше. За это спасибо!

Восьмиступенчатый преселектив, как гласит официальный сайт бренда, выгадал в плане расхода топлива перед 8‑ступенчатым автоматом всего 3%. Зато выигрыш в динамике относительно версии с механической коробкой — ­уже до 9%. Сцепления — мокрые. Дизель 2.2 сменил чугунный блок цилиндров на алюминиевый и похудел на 19,5 кг. Железо доточили для снижения трения и улучшения экономичности. Судя по цифрам расхода ­солярки, вышло успешно.

В интернете уже поползли разговоры по поводу алюминиевого блока цилиндров: дескать, какая тут надежность? Инженеры, понятное дело, скажут, что все проверено-перепроверено. Остается только ждать итогов реальной эксплу­атации.

Наконец, топовый двигатель V6 3.5 остался при тех же налоговыгодных 249 л.с. и готов работать на бензине АИ‑92. «Шестерка», как и два других мотора, относится к новому семейству SmartStream. Железо основательно перекроили, прошлись практически по всем деталям. Автомат с мотором V6 идет 8‑скоростной. Такую версию на Santa Fe выбирает примерно один покупатель из десяти. Не так уж и мало, и потому «имиджевый» вариант оставили.

ЛЮБОПЫТНО! От Kia на Hyundai перекочевала функция для релаксации — выбор из шести «природных» звуковых дорожек, зашитых в мультимедийку. Соседняя иконка на сенсорном экране помогает общаться с задними пассажирами. Голос сидящих спереди транслируется на второй ряд через динамики: не нужно говорить громче или оборачиваться. Задних пассажиров спереди слышно и без усиления. Нажатие на следующий значок отключает все задние колонки. Полезно на случай, если кто-то из драгоценных пассажиров в дороге уснул. Не нужно рыться в дебрях музыкальных настроек, переводя баланс вперед.

Вопрос доверия

Материалы по теме 10 заблуждений о Hyundai и Kia сегодня

Из полусекретного ангара мне выкатили «Санту» с дизелем. По характеристикам — лучший вариант: экономично и тяговито. Вместо 8‑ступенчатого автомата тут теперь преселектив DCT — у него тоже восемь передач. Этот робот памятен по Kia Sorento, отметившимся поначалу неудачной прошивкой и проблемами при старте с места. Kia вылечили и начали продавать.

Коллеги из Hyundai, как меня заверили, проблему учли. И все равно мне кажется, что робот подпортит статистику спроса на дизель, который раньше брали 55–60% покупателей.

Приборная панель обрела отлогую консоль и два крупных ЖК-дисплея. Цифровая комбинация приборов на 12,3 дюйма (была частично аналоговая и экраном на 7 дюймов) показывает картинку с камер контроля мертвых зон. Центральный монитор на 8 дюймов в базе и на 10,25 в топе (было 7–8) имеет три функциональных зоны. Управление коробкой передач всегда кнопочное.

Огромное спасибо Hyundai, что на Santa Fe в принципе нет отделки черным глянцем. Достал везде этот сборник отпечатков пальцев! Интерьер без него уже выглядит нестандартно, а потому цепляет.

От смены движка виброакустический расклад не поменялся. Легкий рокот на холостых не раздражает, а в движении исчезает. Не подумайте, что мотор заглушают аэродинамические шумы — в салоне тихо. Опускаю передние стекла: они остались двойными, а это вклад ­в изоляцию от улицы.

А что ж так трясет на, казалось бы, идеально ровно припорошенных снегом дорогах полигона? Оказывается, максимальный размер шин теперь — 20 дюймов, и у меня именно такая машина. Santa Fe и до рестайлинга в подробностях передавал профиль дороги в салон. Теперь лучше не стало, несмотря на пересмотренные характеристики пружин и амортизаторов, а также новые подрамники. Тесты, понятно, проводили на разных дорогах, но отчего-то прежний характер предпочли сохранить.

При базовых «семнадцатых» колесах стоят тормоза меньшего диаметра, нежели на машинах с 18–20‑дюймовыми. Имейте это в виду, если решите прикупить зимний комплект поменьше размером: может не налезть.

На появление «двадцатых» дисков, оказывается, был запрос от покупателей: понты дороже денег! А вот запаску на полноразмерном литом диске клиенты уже не ценят — якобы многие водители Sante Fe заменой пробитого колеса на дороге не занимаются, а вызывают техничку. Хм, а если до технички триста верст?

ДАЙТЕ СВЕТА! До рестайлинга светодиодные фары умели поворачивать линзы ближнего света вслед за рулем. Теперь они стационарные: подсветки в поворотах нет. Блоки основного света переехали выше, и это отлично — будут меньше пачкаться. И все равно минус за отсутствие омывателя. На мой вопрос о странности упрощений получил ответ — мол, так хотят потребители. Выходит, «двадцатые» колеса им нужны, а качественный свет — нет? К задним фонарям у меня тоже вопросы. Поворотники по-прежнему живут в бампере — месте самом грязном и незаметном в плотной пробке. Фонари заднего хода перенесли оттуда выше, в верхние секции габариток и стоп-сигналов. Зачем, если их задача — подсветить дорогу? И впихивали их нехотя: площади дали мизер.

Пересортица

Материалы по теме 10 главных автомобильных премьер весны

Игра наборами опций — традиционное развлечение при рестайлинге. Подробности о комплектациях мы узнали заранее, но вот ценами Hyundai с нами не поделился. Полагаю, подорожание составит 80–120 тысяч рублей: надбавка за обновление плюс новые навороты в прежних уровнях оснащения. Так, подрулевые переключатели передач перешли из привилегии топ-версии с мотором 3.5 в «базу» для всех Santa Fe.

Появился обогрев ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. Теперь они стоят на всех машинах, а прежде их не было вовсе. В начальную версию Family из второй Lifestyle спустилось остекление передней полусферы с шумоизоляцией. С третьего уровня во второй перешло самозатемняющееся салонное зеркало. В верхней комплектации High-Tech появилась проекция на ветровое стекло.

Поставщик продвинутой аудиосистемы сменился. Вместо малоизвестной в автомобильном мире фирмы Krell им стал именитый Harman/Kardon. Еще один весомый аргумент в пользу Santa Fe вместо родственного Sorento — возможность получить весь комплекс активной безопасности с адаптивным «круизом» для любого мотора и любого уровня оснащения, кроме начального. Цена очень гуманная — 100 тысяч.

Третий ряд сидений, из-за которого запаска болтается снаружи под полом кузова, не слишком просторный. Зато атрибутов комфорта в избытке: розетка на 12 В, USB-порт, подстаканники, клавиши складывания спинок второго ряда для выхода. И — своя зона микроклимата.

***

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Техническое перевооружение Santa Fe рассчитано на опытный, а не беглый взгляд: только такой оценит новшества. Похоже, рестайлингом хотели зацепить существующих клиентов марки и побудить их сменить машину на новую. Она действительно стала броской, но преселектив, неповоротные фары и колеса на 20 дюймов — приобретения сомнительные. Владей я прежним Сантой, подумал бы дважды.

Большой семиместный кроссовер стоило наделить более мягкой подвеской.

Прислушались к мнению покупателей Но явно не ко всем

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Длина / ширина / высота / база 4785 / 1900 / 1710 / 2765 мм

4785 / 1900 / 1710 / 2765 мм Снаряженная масса 1910/2600 кг

1910/2600 кг Объем багажника 547 л

547 л Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2151 см³; 146 кВт / 199 л.с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2151 см³; 146 кВт / 199 л.с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость н. д.

н. д. Топливо / запас топлива ДТ / 71 л

ДТ / 71 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 7,5 / 5,3 / 6,1

7,5 / 5,3 / 6,1 Трансмиссия полный привод; Р8

Фото: Георгий Садков, Роман Романишин и Hyundai

Д остаточно просто нажать на кнопку в салоне, и газовый упор откроет ваш капот без посторонних усилий. Устанавливается самостоятельно, в штатные места.

Содержимое набора автолюбителя должно располагаться в одном месте, чтобы, в случае необходимости, можно было быстро до него добраться. Желательно, чтобы сумка была достаточно прочной, ведь набор, в среднем, находится в багажнике автомобиля 3–5 лет.