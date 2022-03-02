Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — журнал За рулем

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)

Японский кроссовер после рестайлинга стал для нас в прямом смысле роскошью - цены только начинаются с «пороговых» трех миллионов.

Наш разговор с коллегой бесцеремонно прервал климат-контроль, резко увеличивший температуру и напор воздуха. Что он себе позволяет? Тут-то я и вспомнил, что система DMS (мониторинг водителя) понимает жесты. И движения руками Forester не терпит.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Subaru Forester. Цена в России от 3 049 000 ₽
Subaru Forester. Цена в России от 3 049 000 ₽

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Что изменилось

Косметика для «Лесника» легкая: подретушировали бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. У системы помощи водителю EyeSight расширились возможности: Forester распознает больше объектов, шире площадь мониторинга, он научился объезжать препятствия. Замечательно, но снегопад вкупе с заваленной снегом разметкой сделали все камеры беспомощными — а радаров EyeSight по-прежнему не имеет.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Приборы Форестера физические, без вариантов. Читаются они хорошо.
Приборы Форестера физические, без вариантов. Читаются они хорошо.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Над козырьком верхнего монитора — панель с «красным ­глазом» системы DMS, которая понимает жесты и следит за состоянием водителя.
Над козырьком верхнего монитора — панель с «красным ­глазом» системы DMS, которая понимает жесты и следит за состоянием водителя.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Интерьер остался прежним.
Интерьер остался прежним.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Экран диагональю всего восемь дюймов на машине ценой под четыре миллиона выглядит странно, хотя сама картинка четкая.
Экран диагональю всего восемь дюймов на машине ценой под четыре миллиона выглядит странно, хотя сама картинка четкая.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Режимы «снег/грязь» и «глубокий снег» ­активируются только до 40 км/ч.
Режимы «снег/грязь» и «глубокий снег» ­активируются только до 40 км/ч.

А что не изменилось?

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Неизменными остались бензиновые оппозитники объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (185 л.с.), а также вариатор Lineatronic. Модернизированного агрегата 2.5 мощностью 188 л.с., что ставится на Outback, «Форику» не досталось — придется ждать следующего поколения.

Нынешнему двигателю 2.5 прыти не хватает — как бы оперативно вариатор ни менял передаточное число, удовольствие при ускорении вызывает разве что характерный оппозитный рокоток.

Как едет?

И на заснеженном асфальте, и в глубоком снегу Forester едет уверенно. Особенно если переключиться в «снежный» режим. Тогда отключается страхующая электроника, акселератор становится «мягким», а вариатор не блокирует гидротрансформатор до скорости 15 км/ч. Это позволяет не только плавнее дозировать тягу, но и сохранить здоровье клиноцепным внутренностям вариатора.

Хотя для полного счастья этот диапазон можно бы расширить до 40 км/ч, как это сделано у Дастера.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Сиденье водителя в разных комплектациях отличается лишь обивкой. А она самая приятная именно у предпоследней версии Sport: ткань с интересной фактурой.
Сиденье водителя в разных комплектациях отличается лишь обивкой. А она самая приятная именно у предпоследней версии Sport: ткань с интересной фактурой.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Если бы не выступающие арки, багажник можно было бы назвать бездонным.
Если бы не выступающие арки, багажник можно было бы назвать бездонным.

Ходовая часть и мой позвоночник — вот за что я переживал. Forester попытались сделать более собранным — колдовали с настройками амортизаторов и жесткостью пружин. Цель достигнута, но какой ценой! Пару раз я ловил такие удары, что пришлось останавливаться и проверять целостность колес. Лучше бы оставили всё как есть — для России прежний комфортный и энергоемкий «сетап» подходил больше.

Цены и комплектации

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)Как говорил Василий Алибабаевич, «устроили тут ромашка». У версий Sport ходовые огни действительно напоминают цветок.
Как говорил Василий Алибабаевич, «устроили тут ромашка». У версий Sport ходовые огни действительно напоминают цветок.

Не стоит гнаться за самым дорогим исполнением Premium (3,8 млн рублей) — кроме люка и кожаной отделки, в нем ничего интересного. И версию с мотором 2.5 я не взял бы: выигрыш в 0,8 секунды в разгоне вряд ли стоит 200 тысяч рублей.

На мой взгляд, оптимум — это два литра и вторая комплектация Elegance (3 399 900 рублей), которая подразумевает все новые электронные системы.

Разумеется, это лишь рекомендованные цены — реальные мы узнаем позже. Если будут навязывать «допы», смело берите комплект 17‑дюймовых колес от базовой версии. Шины более высокого профиля частично компенсируют «улучшенную» подвеску.

Практичный кроссовер, не боится съезжать с асфальта Подвеска стала чересчур жесткой

Subaru Forester

2.0i-L

2.5i-S

Длина / ширина / высота / база

4640 / 1815 / 1730 / 2670 мм

Снаряженная / полная масса

1622 / 2223 кг

1644 / 2223 кг

Объем багажника

505/1775 л

Разгон 0–100 км/ч

10,3 с

9,5 с

Максимальная скорость

193 км/ч

207 км/ч

Двигатель

бензиновый, O4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, O4, 16 клапанов, 2498 см³; 136 кВт/185 л.с. при 5800 об/мин; 239 Н·м при 4400 об/мин

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 63 л

АИ-95 / 63 л

Трансмиссия

полный привод; CVT


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Фото: Subaru

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)

Японский кроссовер после рестайлинга стал для нас в прямом смысле роскошью — цены только начинаются с «пороговых» трех миллионов.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317236Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317237Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317238Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317239Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317234Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317235Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317240Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317241Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317242Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)
Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)

Японский кроссовер после рестайлинга стал для нас в прямом смысле роскошью — цены только начинаются с «пороговых» трех миллионов.

Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317236Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317238Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317234Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317239Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317237Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317241Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317240Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317242Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили) — фото 1317235Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)
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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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