Обновленный ­Subaru Forester: всё, что улучшили (и ухудшили)

Японский кроссовер после рестайлинга стал для нас в прямом смысле роскошью - цены только начинаются с «пороговых» трех миллионов.

Наш разговор с коллегой бесцеремонно прервал климат-контроль, резко увеличивший температуру и напор воздуха. Что он себе позволяет? Тут-то я и вспомнил, что система DMS (мониторинг водителя) понимает жесты. И движения руками Forester не терпит.

Subaru Forester. Цена в России от 3 049 000 ₽

Что изменилось

Косметика для «Лесника» легкая: подретушировали бамперы, решетку радиатора и переднюю оптику. У системы помощи водителю EyeSight расширились возможности: Forester распознает больше объектов, шире площадь мониторинга, он научился объезжать препятствия. Замечательно, но снегопад вкупе с заваленной снегом разметкой сделали все камеры беспомощными — а радаров EyeSight по-прежнему не имеет.

Приборы Форестера физические, без вариантов. Читаются они хорошо. Над козырьком верхнего монитора — панель с «красным ­глазом» системы DMS, которая понимает жесты и следит за состоянием водителя.

Интерьер остался прежним.

Экран диагональю всего восемь дюймов на машине ценой под четыре миллиона выглядит странно, хотя сама картинка четкая. Режимы «снег/грязь» и «глубокий снег» ­активируются только до 40 км/ч.

А что не изменилось?

Неизменными остались бензиновые оппозитники объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (185 л.с.), а также вариатор Lineatronic. Модернизированного агрегата 2.5 мощностью 188 л.с., что ставится на Outback, «Форику» не досталось — придется ждать следующего поколения.

Нынешнему двигателю 2.5 прыти не хватает — как бы оперативно вариатор ни менял передаточное число, удовольствие при ускорении вызывает разве что характерный оппозитный рокоток.

Как едет?

И на заснеженном асфальте, и в глубоком снегу Forester едет уверенно. Особенно если переключиться в «снежный» режим. Тогда отключается страхующая электроника, акселератор становится «мягким», а вариатор не блокирует гидротрансформатор до скорости 15 км/ч. Это позволяет не только плавнее дозировать тягу, но и сохранить здоровье клиноцепным внутренностям вариатора.

Хотя для полного счастья этот диапазон можно бы расширить до 40 км/ч, как это сделано у Дастера.

Сиденье водителя в разных комплектациях отличается лишь обивкой. А она самая приятная именно у предпоследней версии Sport: ткань с интересной фактурой. Если бы не выступающие арки, багажник можно было бы назвать бездонным.

Ходовая часть и мой позвоночник — вот за что я переживал. Forester попытались сделать более собранным — колдовали с настройками амортизаторов и жесткостью пружин. Цель достигнута, но какой ценой! Пару раз я ловил такие удары, что пришлось останавливаться и проверять целостность колес. Лучше бы оставили всё как есть — для России прежний комфортный и энергоемкий «сетап» подходил больше.

Цены и комплектации

Как говорил Василий Алибабаевич, «устроили тут ромашка». У версий Sport ходовые огни действительно напоминают цветок.

Не стоит гнаться за самым дорогим исполнением Premium (3,8 млн рублей) — кроме люка и кожаной отделки, в нем ничего интересного. И версию с мотором 2.5 я не взял бы: выигрыш в 0,8 секунды в разгоне вряд ли стоит 200 тысяч рублей.

На мой взгляд, оптимум — это два литра и вторая комплектация Elegance (3 399 900 рублей), которая подразумевает все новые электронные системы.

Разумеется, это лишь рекомендованные цены — реальные мы узнаем позже. Если будут навязывать «допы», смело берите комплект 17‑дюймовых колес от базовой версии. Шины более высокого профиля частично компенсируют «улучшенную» подвеску.

Практичный кроссовер, не боится съезжать с асфальта Подвеска стала чересчур жесткой

Subaru Forester 2.0i-L 2.5i-S Длина / ширина / высота / база 4640 / 1815 / 1730 / 2670 мм Снаряженная / полная масса 1622 / 2223 кг 1644 / 2223 кг Объем багажника 505/1775 л Разгон 0–100 км/ч 10,3 с 9,5 с Максимальная скорость 193 км/ч 207 км/ч Двигатель бензиновый, O4, 16 клапанов, 1995 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин; 196 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, O4, 16 клапанов, 2498 см³; 136 кВт/185 л.с. при 5800 об/мин; 239 Н·м при 4400 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 63 л АИ-95 / 63 л Трансмиссия полный привод; CVT





Большой тест японских кроссоверов тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Subaru