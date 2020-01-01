Новая система безопасности Subaru: глаза и мозг

Первой моделью с этой системой станет спортуниверсал Levorg.

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Технология EyeSight была разработана совместно с Xilinx, которая также работает с такими компаниями, как Daimler, Continental, Magna, Veoneer и Pony.ai. Это многопроцессорная система на кристалле Xilinx UltraScale, мощности которой достаточно для обработки стереоизображений со «сверхнизкой задержкой».

«Это необходимо для того, чтобы система EyeSight могла правильно понимать и точно реагировать на дорожную ситуацию», — сказал исполнительный директор Xilinx Уиллард Ту.

Система Subaru EyeSight имеет две камеры высокого разрешения, расположенные на лобовом стекле, чуть выше салонного зеркала заднего вида. С их помощью сканируется дорога перед автомобилем: система ищет и распознает различные препятствия, а также другие транспортные средства и пешеходов.

EyeSight управляет, в частности, дроссельной заслонкой и такими системами, как адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и ассистент удержания автомобиля в полосе движения.

Первой моделью, которая получит новую систему, станет спортуниверсал Subaru Levorg, продающийся на японском рынке.

На КАМАЗе испытали новую систему экстренного торможения.

Фото: Subaru