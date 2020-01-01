Никель и кобальт используются в большинстве батарей современных электромобилей. Они не только стоят дорого, но и наносят вред экологии — их практически невозможно утилизировать или переработать.
Главный исполнительный директор CATL Мэн Сянфэн сказал, что новая батарея компании будет отличаться от никель-кобальт-алюминиевых (NCA). Она не будет похожа и на литий-ионно-фосфатные (LFP) аккумуляторы, поставляемые компании Tesla, а также никель-кобальт-марганцевые (NCM).
Сянфэн не стал раскрывать детали разработки, но заверил, что в новой батарее не станут использоваться дорогие металлы, такие как никель и кобальт. CATL — не единственный производитель аккумуляторов, стремящийся уйти от драгметаллов. В гонке технологий также принимают участие Panasonic и LG Chem. Можно предположить, что речь идет о графеновом аккумуляторе, сделанном из дешевого и распространенного материала. Такой аккумулятор, созданный в лабораторных условиях, очень тонкий и гнущийся, но главное — он способен заряжаться до 100% менее чем за минуту.
Кстати, в июне 2020 года компания CATL заявила, что уже готова начать производство аккумуляторной батареи для электромобилей, ресурса которой хватит на два 2 миллиона километров.
Новые, более дешевые и емкие аккумуляторы сделают электромобили дешевле машин с двигателями внутреннего сгорания, что станет переворотом в автопромышленности.
- Возможно, скоро мы сможем экономить на покупке и содержании автомобиля, но появилась новая статья расходов — стоимость вождения (платные трассы, парковки, подписки), которая требует все больше и больше денег.
Фото: CATL