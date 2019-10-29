Стоимость вождения становится главной проблемой автомобилистов

Понятие «стоимость владения» расширилось до нового — «стоимость вождения», что обусловлено появлением все большего количества платных услуг и разного рода долгов, от которых невозможно отказаться.

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На проблему растущей стоимости ежедневного вождения указал автомобильный эксперт Майк Резерфорд. Но это не только его мнение. Данная проблема озвучивалась и в опубликованным недавно отчете RAC, в разделе «Что больше всего беспокоит водителей?». И хотя специалисты RAC указывает на очевидные вещи, такие как дорожающую парковку, рост цен на топливо и страховку, они забыли упомянуть ряд других аспектов, на которые указывает Майк Резерфорд.

Автоэксперт напомнил о готовящихся новых сборах, от которых не уйдут автомобилисты ни в одной стране. Это разнообразные экологические налоги, рост штрафов и рост стоимости нормочаса в мастерских.

В отчете RAC также обсуждается рост цен на малолитражные машины, которые уже сложно купить, имея в кармане сумму денег, которой раньше хватило бы на среднеразмерный седан. Все они в Европе стоят уже более 20 тыс. фунтов-стерлингов (1,64 млн рублей). Электромобили того же класса стоят на 10 тыс. фунтов-стерлингов дороже (более 800 тыс. рублей). Автоэксперт находит в этом положительные стороны — несмотря на рост цен на все, что связано с автомобилями, купить их себе может позволить подавляющее большинство европейцев, а не только очень богатое меньшинство.

Согласно отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты реагируют на сокращающийся ресурс современных машин, который уже составляет чуть более 200 тыс. км, растущую стоимость топлива и страхования, дорогое техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, а также дорожные и городские налоги. Аналогичная картина наблюдается и в России.

Сколько ежемесячно тратят автовладельцы развитых стран на свои машины? Ответ понравится не всем.

Фото: Evan Simons / Unsplash