Живем плохо? А как насчет тратить по 50 тыс. в месяц на новый автомобиль?

Аналитики агентства AAA пришли к выводу, что в США ежегодные расходы на новые автомобили увеличились на 5%.

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Удовольствие от обладания новым автомобилем, независимо от марки и модели, ни с чем не сравнится. К сожалению, с каждым годом это удовольствие становится все дороже.

По данным исследовательского агентства AAA, ежегодно в США автовладельцы в среднем тратят на содержание своих машин примерно 9282 доллара (596 392 рубля), что составляет 773,5 доллара в месяц (49 699 рублей). В прошлом году средние затраты на содержание нового автомобиля составляли 8849 долларов (568 570 рублей). Это говорит о том, что расходы на новые машины выросли на 5%.

На рост стоимости владения повлияли несколько факторов. Главным образом, это связано с тем, что все больше людей предпочитают небольшим и доступным автомобилям кроссоверы и внедорожники. Эти автомобили гораздо дороже в обслуживании и содержании — от мойки и замены резины до расхода топлива и плановых ТО, а также стоимости страховки.

Если разбить рынок по сегментам, то среднегодовые расходы на пикапы в США составляют 10 839 долларов (696 433 рубля), а на компактные седаны — 7114 долларов (457 092 рубля).

Также аналитики ААА отметили рост процентных ставок по кредитам, из-за чего увеличились средние расходы и на выплаты задолженностей за автомобили: 920 долларов в месяц (59 112 рублей) против прошлогодних 744 долларов (47 804 рубля). Также была озвучена средняя сумма амортизации автомобилей в стране, которая сегодня составляет 3334 доллара в год (214 218 рублей).

Похожая картина, но с другими суммами, наблюдается и в России, так как нашему рынку не чужды описанные тенденции, к которым добавляется и растущая налоговая нагрузка.

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