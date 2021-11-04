Новый японский кроссовер: крутой! Но - дорогой

Новый Subaru Outback — это кроссовер, неожиданно заявил производитель. Это то же самое, если бы Volkswagen сказал, что новый Golf больше не принадлежит гольф-классу. Outback — не просто законодатель, но и один из основателей класса внедорожных универсалов. И в шестом поколении Outback остался именно приподнятым универсалом.
Можно долго спорить о классовой принадлежности. А вот то, что самый большой Subaru в России теперь роскошь, сомнений нет. Базовый Outback стоит почти четыре миллиона рублей. Так что закладывайте плюс десять процентов к транспортному налогу — по действующим ставкам налога на роскошь.
Сила Оппозиции
Разгон под убедительное рычание оппозитника кажется вялым, пока не глянешь на спидометр. Атмосферный мотор FB25 с непосредственным впрыском прибавил силенок: 188 лошадок против 175 у «распределенного» предшественника. Но вариатор Lineartronic настолько плавно и незаметно меняет передаточное отношение, что возникает ложное ощущение неторопливости.
Надо внимательно следить за скоростью: глазом не успеешь моргнуть, как выйдешь за пределы лимита и словишь камеру. А еще надо следить за уровнем топлива — на загородном шоссе Outback берет около 9 л/100 км. Немало!
Жаль, у нас Outback бывает только с этим мотором, хотя на других рынках есть турбомотор FA24 мощностью 260 л.с.
Это шасси может больше! Поначалу я с опаской выехал на извилистый Чуйский тракт, помня «американскую» вальяжность прошлого Аутбека. Но поразился той легкости, с которой универсал пишет траекторию, провоцируя наращивать темп. Никакой раскачки или кренов, новый Outback собран и точен. Словно и нет высокого клиренса!
Еще больше кайфа поймал на грейдере. В отличие от Mitsubishi, подзабывшей свои раллийные заслуги, в Subaru их чтят. Такое ощущение, что умение лететь по «гравийке» было приоритетом при создании машины. Outback азартно перекладывается в связках поворотов и не тушуется на перегибах. Еще не Impreza WRX STI, но очень похоже.
На бездорожье можно?
Можно и на оффроуд. Появился новый режим трансмиссии «глубокий снег/грязь», в котором окончательно уходит вариаторная «резина» в управлении тягой. В стандартном режиме движения вне асфальта она мешает. Правда, хорошая работа полного привода и приличный клиренс смазываются большими свесами и выступающей «губой» переднего бампера.
Электроника норм?
При спокойном перемещении Outback хорош. Чем дальше расстояние, тем больше раскрывается суть большого кросс-универсала. Начинаешь ценить и работу, проделанную над шумоизоляцией. И ассистенты движения, которые вместе с монументальной стойкостью шасси ко всяким колеям и ветру, позволяют экономить силы в дальней дороге. Система EyeSight четвертого поколения способна не только подруливать в полосе и останавливаться, когда водитель проморгал тормозящий впереди автомобиль. Она пристально следит за мной: только отвел взгляд на смартфон, EyeSight тут же «маякнет», что надо бы и на дорогу смотреть.
Сколько стоит?
Всё хорошо (ну, почти), кроме цены. Самый доступный Outback обойдется в 3,8 миллиона рублей, а топовый — в четыре. Японская сборка, большой автомобиль — это всё понятно. Но даже на нашем оскудевшем рынке среди кросс-универсалов есть более доступные альтернативы.
Например, Volkswagen Passat Alltrack таких же габаритов, который стоит почти на двести тысяч дешевле. У него тоже полный привод, а мотор мощнее — 220 л.с.
Можно и в премиум залезть: схоже оснащенный полноприводный Volvo V60 Cross Country стоит те же четыре миллиона. И у него 249 турбосил! Сможет ли культ марки Subaru, до сих пор имеющей преданных поклонников, перебить в их глазах дороговизну?
|Удобный «вагон» с прекрасным шасси
|За удобство много просят
Subaru Outback
- Длина/ширина/высота/база 4870/1875/1670/2745 мм
- Снаряженная/полная масса 1757/2200 кг
- Объем багажника (VDA) 522/1797 л
- Максимальная скорость 206 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 9,6 с
- Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт/188 л.с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин
- Топливо/запас топлива АИ-95/63 л
- Расход топлива (смешанный режим) 7,3 л/100 км
- Трансмиссия полный привод, CVT
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Собрались в поездку за город? Пусть в багажнике в нужный момент окажется антибукс.
Фото: Subaru