Новый японский кроссовер: крутой! Но - дорогой

Стоит ли новый Subaru Outback четырех миллионов рублей, выяснил эксперт «За рулем».

Новый Subaru Outback — это кроссовер, неожиданно заявил производитель. Это то же самое, если бы Volkswagen сказал, что новый Golf больше не принадлежит гольф-классу. Outback — не просто законодатель, но и один из основателей класса внедорожных универсалов. И в шестом поколении Outback остался именно приподнятым универсалом.

Можно долго спорить о классовой принадлежности. А вот то, что самый большой Subaru в России теперь роскошь, сомнений нет. Базовый Outback стоит почти четыре миллиона рублей. Так что закладывайте плюс десять процентов к транспортному налогу — по действующим ставкам налога на роскошь.

Сила Оппозиции

Разгон под убедительное рычание оппозитника кажется вялым, пока не глянешь на спидометр. Атмосферный мотор FB25 с непосредственным впрыском прибавил силенок: 188 лошадок против 175 у «распределенного» предшественника. Но вариатор Lineartronic настолько плавно и незаметно меняет передаточное отношение, что возникает ложное ощущение неторопливости.

В максимальном исполнении Premium используется кожа Nappa приятного коричневого цвета. Над центральной консолью виден козырек с датчиками слежения за состоянием водителя. Вариатор Lineatronic незаметно меняет передаточное отношение, делая разгон очень плавным.

Японцы верны аналоговым приборам, но выделили место под большой дисплей трипкомпьютера. Читается «приборка» отлично. Дисплей медиасистемы развернули вертикально. Основное меню можно формировать на свой вкус, добавляя нужные иконки. На солнце экран сильно бликует, становясь «слепым».

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Надо внимательно следить за скоростью: глазом не успеешь моргнуть, как выйдешь за пределы лимита и словишь камеру. А еще надо следить за уровнем топлива — на загородном шоссе Outback берет около 9 л/100 км. Немало!

Жаль, у нас Outback бывает только с этим мотором, хотя на других рынках есть турбомотор FA24 мощностью 260 л.с.

Это шасси может больше! Поначалу я с опаской выехал на извилистый Чуйский тракт, помня «американскую» вальяжность прошлого Аутбека. Но поразился той легкости, с которой универсал пишет траекторию, провоцируя наращивать темп. Никакой раскачки или кренов, новый Outback собран и точен. Словно и нет высокого клиренса!

Сиденья прекрасно спрофилированы: за три часа разных дорог и направлений усталость не появилась. Задний ряд просторен по всем направлениям. Даже люк в крыше не испортил ситуацию. Центральному подлокотнику стоило сделать какую-то петлю — доставать его неудобно.

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Еще больше кайфа поймал на грейдере. В отличие от Mitsubishi, подзабывшей свои раллийные заслуги, в Subaru их чтят. Такое ощущение, что умение лететь по «гравийке» было приоритетом при создании машины. Outback азартно перекладывается в связках поворотов и не тушуется на перегибах. Еще не Impreza WRX STI, но очень похоже.

На бездорожье можно?

Можно и на оффроуд. Появился новый режим трансмиссии «глубокий снег/грязь», в котором окончательно уходит вариаторная «резина» в управлении тягой. В стандартном режиме движения вне асфальта она мешает. Правда, хорошая работа полного привода и приличный клиренс смазываются большими свесами и выступающей «губой» переднего бампера.

Электроника норм?

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При спокойном перемещении Outback хорош. Чем дальше расстояние, тем больше раскрывается суть большого кросс-универсала. Начинаешь ценить и работу, проделанную над шумоизоляцией. И ассистенты движения, которые вместе с монументальной стойкостью шасси ко всяким колеям и ветру, позволяют экономить силы в дальней дороге. Система EyeSight четвертого поколения способна не только подруливать в полосе и останавливаться, когда водитель проморгал тормозящий впереди автомобиль. Она пристально следит за мной: только отвел взгляд на смартфон, EyeSight тут же «маякнет», что надо бы и на дорогу смотреть.

Четырехцилиндровый атмосферный оппозитник FB25 объемом 2,5 литра теперь с непосредственным впрыском. По сравнению с предшественником с распределенным впрыском увеличили жесткость блока цилиндров. У мотора новые шатуны, изменены юбки и днища поршней. Переработали систему терморегуляции.

Outback построен на новой платформе SGP (Subaru Global Platform). Схематически подвеска осталась прежней, но почти все элементы спроектированы заново: подрамники, передние рычаги, стабилизаторы поперечной устойчивости. Перекалиброваны пружины и амортизаторы. Рулевое управление — с изменяемым передаточным числом. У кузова появился внутренний силовой каркас, а боковины привариваются в самый последний момент, а не в начале сварки кузова, как раньше. Доля высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей по сравнению с прошлым Аутбеком увеличилась с 7 до 10%.

Сколько стоит?

Subaru Outback. Цена в России от 3 869 000 ₽

По заводским данным, багажник вмещает больше 500 литров. Похоже на правду, но проверим. Есть много устройств для фиксации груза и перевозки всякой мелочи. В подполье — докатка, но и полноценное колесо (теоретически) должно поместиться.

Всё хорошо (ну, почти), кроме цены. Самый доступный Outback обойдется в 3,8 миллиона рублей, а топовый — в четыре. Японская сборка, большой автомобиль — это всё понятно. Но даже на нашем оскудевшем рынке среди кросс-универсалов есть более доступные альтернативы.

Например, Volkswagen Passat Alltrack таких же габаритов, который стоит почти на двести тысяч дешевле. У него тоже полный привод, а мотор мощнее — 220 л.с.

Можно и в премиум залезть: схоже оснащенный полноприводный Volvo V60 Cross Country стоит те же четыре миллиона. И у него 249 турбосил! Сможет ли культ марки Subaru, до сих пор имеющей преданных поклонников, перебить в их глазах дороговизну?

Удобный «вагон» с прекрасным шасси За удобство много просят

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Subaru Outback

Длина/ширина/высота/база 4870/1875/1670/2745 мм

4870/1875/1670/2745 мм Снаряженная/полная масса 1757/2200 кг

1757/2200 кг Объем багажника (VDA) 522/1797 л

522/1797 л Максимальная скорость 206 км/ч

Разгон 0–100 км/ч 9,6 с

9,6 с Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт/188 л.с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин

бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 138 кВт/188 л.с. при 5800 об/мин; 245 Н·м при 3400–4600 об/мин Топливо/запас топлива АИ-95/63 л

АИ-95/63 л Расход топлива (смешанный режим) 7,3 л/100 км

7,3 л/100 км Трансмиссия полный привод, CVT

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Фото: Subaru