Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — журнал За рулем

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Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер

Сходство с предыдущей моделью обманчиво: от предшественника новой модели почти ничего не досталось. Это касается как деталей экстерьера и интерьера, так и технической начинки.

Двигатель: взяли старый, сделали новый

Для нашего рынка доступен только один двигатель — 2,5-литровый оппозитный FB25. В отличие от знакомого по Форестеру мотора того же объема с распределенным впрыском, у этого двигателя впрыск непосредственный. Увеличили жесткость блока цилиндров, переработали шатунно-поршневую группу и систему терморегуляции.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссоверЧетырехцилиндровый «оппозитник» FB25 объемом 2,5 л теперь с непосредственным впрыском и прибавил 13 л.с.
Четырехцилиндровый «оппозитник» FB25 объемом 2,5 л теперь с непосредственным впрыском и прибавил 13 л.с.

Все эти меры позволили увеличить мощность на 13 л.с. (с 175 до 188 л.с.). Но разгон нельзя назвать захватывающим. Вариатор Lineartronic настолько плавно и незаметно меняет передаточное отношение, что возникает ложное ощущение вялости. Потому надо внимательно следить за спидометром. Глазом не успеешь моргнуть, как выйдешь за пределы разрешенной скорости. А еще контролировать уровень топлива — даже на загородном шоссе Outback ест около 9 л/100 км.

Новое шасси: машина едет классно

Прошлое поколение было настроено по-американски — мягко, но без азарта в поворотах. Теперь все иначе. Subaru с поразительной легкостью пишет траекторию, провоцирую наращивать темп. Никакой раскачки или кренов — новый Outback собран и точен. Словно и нет высокого клиренса в 20 см и почти пяти метров длины кузова.

А на грунте — еще круче. В Subaru чтят раллийные традиции. У меня сложилось ощущение, что умение мчать по «гравийке» было приоритетом при создании платформы SGP (Subaru Global Platform), на которой построена новинка. Outback азартно перекладывается в связках поворотов и не тушуется на перегибах. Словно пилотируешь подготовленную для ралли Импрезу STI.

Подвеску сильно переработали. Новые передний и задний подрамники, перекалиброваны пружины и амортизаторы. Иные стабилизатора поперечной устойчивости, передние рычаги. Рулевое управление теперь с изменяемым передаточным числом.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссоверНовый Outback построен на новой глобальной платформе Subaru. По сравнению с предыдущей моделью подвеска не изменилась схематически, но была переработана.
Новый Outback построен на новой глобальной платформе Subaru. По сравнению с предыдущей моделью подвеска не изменилась схематически, но была переработана.

Электроника: поможет на бездорожье и на трассе

В системе полного привода X-mode появился дополнительный режим «глубокий снег/грязь», с которым уходит излишняя плавность вариатора. В обычном режиме движения на песке или в грязи это мешает. Только отменную работу полного привода и высокий клиренс «портят» большие свесы и выступающая губа бампера. Постоянно осторожничаешь, чтобы не зацепить.

Настоящая стихия Subaru Outback — путешествия на дальние расстояния. Чем дальше, тем больше раскрывается суть большого кросс-универсала. Кстати, теперь Subaru представляет как кроссовер, а не как преподнятый универсал.

Тут отличная шумоизоляция. И ассистенты движения системы EyeSight четвертого поколения, которые вместе с монументальной стойкость к разнокалиберным колеям и ветру, позволяют экономить силы в дальней дороге. Она также пристально следят за состоянием водителя, распознавая его усталость по взгляду.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссоверМягкого пластика непривычно много. В максимальном исполнении Premium используется кожа Nappa приятного коричневого цвета.
Мягкого пластика непривычно много. В максимальном исполнении Premium используется кожа Nappa приятного коричневого цвета.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссоверОсновное меню можно формировать на свой вкус, добавляя нужные иконки. В протоколе AppleCar Play наконец появился Яндекс Навигатор. На солнце экран сильно бликует, становясь слепым.
Основное меню можно формировать на свой вкус, добавляя нужные иконки. В протоколе AppleCar Play наконец появился Яндекс Навигатор. На солнце экран сильно бликует, становясь слепым.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссоверНа заднем ряду будет удобно людям любого роста. Просторно по всем направлениям. Центральному подлокотнику не хватает петли — доставать его неудобно.
На заднем ряду будет удобно людям любого роста. Просторно по всем направлениям. Центральному подлокотнику не хватает петли — доставать его неудобно.

Доступнее конкурентов?

Новый Subaru Outback получился классным. Цена только смущает. Вне зависимости от комплектации автомобиль попадает под налог на роскошь. Самая доступная машина обойдется в 3,8 миллиона рублей. А топовое исполнение — дороже четырех миллионов.

Взгляните на конкурентов: Volkswagen Passat Alltrack с полным приводом и 220-сильным мотором на двести тысяч дешевле. А близкий по габаритам и оснащению Volvo V60 Cross Country стоит те же четыре миллиона. Только у него под капотом будут 249 сил. Ну и что бы вы выбрали?

Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер

Сходство с предыдущей моделью обманчиво: от предшественника новой модели почти ничего не досталось. Это касается как деталей экстерьера и интерьера, так и технической начинки.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281650Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281649Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281647Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281645Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281644Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер
Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер

Сходство с предыдущей моделью обманчиво: от предшественника новой модели почти ничего не досталось. Это касается как деталей экстерьера и интерьера, так и технической начинки.

Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281644Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281645Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281647Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281650Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер — фото 1281649Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер
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