Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер

Сходство с предыдущей моделью обманчиво: от предшественника новой модели почти ничего не досталось. Это касается как деталей экстерьера и интерьера, так и технической начинки.

Двигатель: взяли старый, сделали новый

Для нашего рынка доступен только один двигатель — 2,5-литровый оппозитный FB25. В отличие от знакомого по Форестеру мотора того же объема с распределенным впрыском, у этого двигателя впрыск непосредственный. Увеличили жесткость блока цилиндров, переработали шатунно-поршневую группу и систему терморегуляции.

Четырехцилиндровый «оппозитник» FB25 объемом 2,5 л теперь с непосредственным впрыском и прибавил 13 л.с.

Все эти меры позволили увеличить мощность на 13 л.с. (с 175 до 188 л.с.). Но разгон нельзя назвать захватывающим. Вариатор Lineartronic настолько плавно и незаметно меняет передаточное отношение, что возникает ложное ощущение вялости. Потому надо внимательно следить за спидометром. Глазом не успеешь моргнуть, как выйдешь за пределы разрешенной скорости. А еще контролировать уровень топлива — даже на загородном шоссе Outback ест около 9 л/100 км.

Новое шасси: машина едет классно

Прошлое поколение было настроено по-американски — мягко, но без азарта в поворотах. Теперь все иначе. Subaru с поразительной легкостью пишет траекторию, провоцирую наращивать темп. Никакой раскачки или кренов — новый Outback собран и точен. Словно и нет высокого клиренса в 20 см и почти пяти метров длины кузова.

А на грунте — еще круче. В Subaru чтят раллийные традиции. У меня сложилось ощущение, что умение мчать по «гравийке» было приоритетом при создании платформы SGP (Subaru Global Platform), на которой построена новинка. Outback азартно перекладывается в связках поворотов и не тушуется на перегибах. Словно пилотируешь подготовленную для ралли Импрезу STI.

Подвеску сильно переработали. Новые передний и задний подрамники, перекалиброваны пружины и амортизаторы. Иные стабилизатора поперечной устойчивости, передние рычаги. Рулевое управление теперь с изменяемым передаточным числом.

Новый Outback построен на новой глобальной платформе Subaru. По сравнению с предыдущей моделью подвеска не изменилась схематически, но была переработана.

Электроника: поможет на бездорожье и на трассе

В системе полного привода X-mode появился дополнительный режим «глубокий снег/грязь», с которым уходит излишняя плавность вариатора. В обычном режиме движения на песке или в грязи это мешает. Только отменную работу полного привода и высокий клиренс «портят» большие свесы и выступающая губа бампера. Постоянно осторожничаешь, чтобы не зацепить.

Настоящая стихия Subaru Outback — путешествия на дальние расстояния. Чем дальше, тем больше раскрывается суть большого кросс-универсала. Кстати, теперь Subaru представляет как кроссовер, а не как преподнятый универсал.

Тут отличная шумоизоляция. И ассистенты движения системы EyeSight четвертого поколения, которые вместе с монументальной стойкость к разнокалиберным колеям и ветру, позволяют экономить силы в дальней дороге. Она также пристально следят за состоянием водителя, распознавая его усталость по взгляду.

Мягкого пластика непривычно много. В максимальном исполнении Premium используется кожа Nappa приятного коричневого цвета.

Основное меню можно формировать на свой вкус, добавляя нужные иконки. В протоколе AppleCar Play наконец появился Яндекс Навигатор. На солнце экран сильно бликует, становясь слепым. На заднем ряду будет удобно людям любого роста. Просторно по всем направлениям. Центральному подлокотнику не хватает петли — доставать его неудобно.

Доступнее конкурентов?

Новый Subaru Outback получился классным. Цена только смущает. Вне зависимости от комплектации автомобиль попадает под налог на роскошь. Самая доступная машина обойдется в 3,8 миллиона рублей. А топовое исполнение — дороже четырех миллионов.

Взгляните на конкурентов: Volkswagen Passat Alltrack с полным приводом и 220-сильным мотором на двести тысяч дешевле. А близкий по габаритам и оснащению Volvo V60 Cross Country стоит те же четыре миллиона. Только у него под капотом будут 249 сил. Ну и что бы вы выбрали?