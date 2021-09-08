VW Passat Alltrack - начало продаж и цены

Обновленный универсал доступен для заказа в дилерских центрах марки, цены стартуют от 3 697 000 рублей.

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На российском рынке VW Passat Alltrack предлагается с силовым агрегатом мощностью 220 л.с., 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Внешне универсал получил ряд изменений: обновились передний и задний бамперы, фары и задние фонари, появился новый логотип на решетке радиатора. Образ автомобиля дополняют легкосплавные диски Kalamata 8J x 18, окрашенные в серебристый цвет рейлинги и корпуса боковых зеркал, хромированная окантовка боковых стекол, а также бамперы с хромированными вставками.

Passat Alltrack оборудован светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота, динамическим автокорректором фар с динамическим поворотным светом, противотуманными фарами с подсветкой поворотов, светодиодными задними фонарями с динамическим сигналом поворота, теплоизолирующим лобовым стеклом и т.д.

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В салоне — 10-дюймовая цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений.

В оснащение автомобиля входят датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, электропривод открывания двери багажника и съемной шторки багажника, датчики дождя, два разъема USB-C, розетки 12В, 220В, USB-разъем и розетка 12B в багажном отделении.

За доплату автомобиль можно оборудовать системой кругового обзора Area View, стояночным отопителем с дистанционным запуском и таймером, а также панорамной крышей со сдвижным люком.

А еще в России должен появиться недорогой кроссовер Volkswagen Nivus.

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Фото: Volkswagen