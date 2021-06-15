Новый кроссовер Volkswagen уже готов к производству и скоро должен появиться в продаже.

Материалы по теме VW Taigo — новый кроссовер для Европы и России

Эта модель Volkswagen изначально создавалась для суровых условий. Только не России, а Южной Америки, где она продается под названием Nivus. Теперь ее адаптировали для Европы и российских зим. В продажу новый недорогой кроссовер под именем Taigo должен поступить до конца 2021 года, и автомобиль к этому готов, если судить по шпионским фотографиям, на которых он совершенно без камуфляжа.

О том, что это тестовая машина, говорит только испытательное оборудование, которое видно на ступицах колес.

Volkswagen анонсировал выход Taigo в марте 2021 года. Тогда были показаны эскизы кроссовера, на которых он выглядел более агрессивно, особенно спереди. На тестовой машине не видно ни больших воздухозаборников в бампере, ни подсветки логотипа на решетке радиатора. Наоборот, передняя часть выглядит консервативно, а ее дизайн… сдержанный.

В Бразилии Nivus предлагается всего с одним двигателем объемом 1 литр и мощностью 128 л.с. Работает мотор в паре с 6-ступенчатым автоматом. Линейка силовых агрегатов для России и Европы должна быть шире. Вероятно, она дополнится 1,6-литровым двигателем и 1,4-литровым турбомотором. Больше об автомобиле мы узнаем позже, во время его премьеры, которая, скорее всего, состоится ближе к концу лета.

Также VW готовит к продажам кроссовер Talagon, длина которого составляет более 5 метров.

Фото: motor1.com