5 главных автоновинок осени-2021. Почти все - кроссоверы!

В первом полугодии появились в основном относительно доступные новинки: Renault Duster, Hyundai Creta, Volkswagen Taos и Haval Jolion. Модели подороже автопроизводители приберегли на вторую половину года.

Skoda Kodiaq

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Kodiaq несколько лет назад удивил смелым для Шкоды дизайном фар. При плановом обновлении внешность кроссоверу не стали сильно менять, боясь спугнуть успех. Фары и решетка радиатора стали более узкими и более сложными по форме. Изменились очертания бамперов и графика задних фонарей.

В салоне изменений нет — разве что новый двухспицевый руль. Не поменяли даже приборную панель на более современную, с отдельно стоящим мультимедийным дисплеем, как на Рапиде и Октавии. Поэтому и максимальный размер центрального экрана не рекордный по нынешним временам: 9,2 дюйма.

Моторы для нашего рынка остались прежние: 1.4 TSI мощностью 125 и 150 сил, 180-сильный 2.0 TSI и двухлитровый дизель отдачей 150 «лошадей».

Цену пока объявили только стартовую: 1 961 000 рублей, что на 59 тысяч дороже дореформенной машины. Однако это доплата не только за внешние обновления — в минимальной комплектации появились светодиодные фары и фонари.

Kia Cerato

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Корейский седан, сборка которого уже освоена на калининградском «Автоторе», — единственная легковушка среди осенних премьер. Cerato не новый, а рестайлинговый. Он остался с прежними агрегатами — бензиновыми атмосферниками 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

Комплектации и цены пока не объявлены — продажи стартуют 8 сентября. Неизвестно, останется ли механическая коробка передач, которая сейчас устанавливают с младшим мотором. Родственный Hyundai Elantraее лишился.

Заметных обновлений несколько. Это первая модель Кia, примерившая фирменный логотип — без овала и с угловатым начертанием букв. В салоне появилась новая приборная панель с выросшим с 8 до 10,25 дюйма дисплеем, изменились варианты отделки. Плюс телематический комплекс Kia Connect для отслеживания местоположения машины и дистанционного управления некоторыми функциями.

Chery Tiggo 2 Pro

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Самый маленький кроссовер Chery уже продавался в России — правда, недолго. Теперь Tiggo 2 обзавелся приставкой Pro и готовится вновь появиться у нас. Рестайлинг принес машине новую оптику и подретушированные бамперы.

В салоне по-новому «обтянули» старый каркас приборной панели — она стала свежее и привлекательнее. Современнее выглядят мультимедиа и блок управления микроклиматом.

Шасси и силовую структуру кузова не трогали. Набор двигателей и коробок тоже не претерпел изменений: скромный бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 116 сил с механикой или вариатором. Привод — только передний.

Chevrolet Trailblazer

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Кроссоверы Chevrolet стали доступнее с появлением модели Trailblazer. Теперь это не большой серьезный рамный автомобиль, а кроссовер с трехцилиндровым турбомотором 1.3. В «базе» передний привод, но за доплату будет и полный.

При длине 4,4 метра этот кроссовер станет конкурировать с многочисленными паркетниками В-класса. Правда, с самыми дорогими из собираемых у нас (Skoda Karoq, Volkswagen Taos, Nissan Qashqai) и импортируемыми (Peugeot 2008, Opel Crossland). Дело в том, что Trailblazer будут поставлять из Кореи.

Двигатель мощностью 150 сил сочетается с вариатором в переднеприводном варианте или 9-ступенчатым автоматом со всеми ведущими колесами. Разгон до сотни занимает 9,2 с, заявленный клиренс — 194 мм. Моноприводные версии стоят 2,05–2,18 млн рублей, модификации с полным приводом — от 2,3 до 2,45 млн рублей.

Genesis GV70

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Это второй на российском рынке кроссовер премиального суббренда Hyundai. Машины собирают на калининградском «Автоторе», цены — от 4,15 до 6,15 млн рублей.

Все версии оснащаются полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. Моторов три, и все с наддувом: бензиновый 2.5 выдает 249 сил, «шестерка» 3.5 — 379, а дизельная «четверка» 2.2 — 199 сил.

В богатую базовую комплектацию включили LED-фары и фонари, десять подушек безопасности, парктроник спереди и сзади при поддержке камеры заднего вида, колеса на 19 дюймов и центральный дисплей на 14,5 дюйма, электропривод пятой двери, отделку салона искусственной кожей.

В качестве бонуса

Хороший набор — на любой вкус и кошелек. Впрочем, будут и еще новинки: обещают два новых дорогих кроссовера. Subaru Outback в минимальной комплектации со скромным бензиновым атмосферником 2.5 на 188 сил будет стоить почти 4 млн рублей! Примерно столько же объявляют за Infiniti QX55 — преемника стильного Infiniti FX. Цены на кросс-купе с мотором 2.0 турбо мощностью 249 л.с. начинаются с 4,17 млн рублей. Эти кроссоверы вряд ли станут хитами продаж. Зато точно внесут разнообразие в ассортимент новых моделей. Ведь между Ладами, Kia, Hyundai должны же мелькать и другие машины — хоть изредка.

А какой автомобиль нравится вам? Какой планируете купить? Расскажите в комментариях.

Фото: фирмы-производители