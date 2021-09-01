5 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — журнал За рулем

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5 главных автоновинок осени-2021. Почти все - кроссоверы!

В первом полугодии появились в основном относительно доступные новинки: Renault Duster, Hyundai Creta, Volkswagen Taos и Haval Jolion. Модели подороже автопроизводители приберегли на вторую половину года.

Skoda Kodiaq

Kodiaq несколько лет назад удивил смелым для Шкоды дизайном фар. При плановом обновлении внешность кроссоверу не стали сильно менять, боясь спугнуть успех. Фары и решетка радиатора стали более узкими и более сложными по форме. Изменились очертания бамперов и графика задних фонарей.

В салоне изменений нет — разве что новый двухспицевый руль. Не поменяли даже приборную панель на более современную, с отдельно стоящим мультимедийным дисплеем, как на Рапиде и Октавии. Поэтому и максимальный размер центрального экрана не рекордный по нынешним временам: 9,2 дюйма.

Моторы для нашего рынка остались прежние: 1.4 TSI мощностью 125 и 150 сил, 180-сильный 2.0 TSI и двухлитровый дизель отдачей 150 «лошадей».

Цену пока объявили только стартовую: 1 961 000 рублей, что на 59 тысяч дороже дореформенной машины. Однако это доплата не только за внешние обновления — в минимальной комплектации появились светодиодные фары и фонари.

Kia Cerato

Корейский седан, сборка которого уже освоена на калининградском «Автоторе», — единственная легковушка среди осенних премьер. Cerato не новый, а рестайлинговый. Он остался с прежними агрегатами — бензиновыми атмосферниками 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

Комплектации и цены пока не объявлены — продажи стартуют 8 сентября. Неизвестно, останется ли механическая коробка передач, которая сейчас устанавливают с младшим мотором. Родственный Hyundai Elantraее лишился.

Заметных обновлений несколько. Это первая модель Кia, примерившая фирменный логотип — без овала и с угловатым начертанием букв. В салоне появилась новая приборная панель с выросшим с 8 до 10,25 дюйма дисплеем, изменились варианты отделки. Плюс телематический комплекс Kia Connect для отслеживания местоположения машины и дистанционного управления некоторыми функциями.

Chery Tiggo 2 Pro

Самый маленький кроссовер Chery уже продавался в России — правда, недолго. Теперь Tiggo 2 обзавелся приставкой Pro и готовится вновь появиться у нас. Рестайлинг принес машине новую оптику и подретушированные бамперы.

В салоне по-новому «обтянули» старый каркас приборной панели — она стала свежее и привлекательнее. Современнее выглядят мультимедиа и блок управления микроклиматом.

Шасси и силовую структуру кузова не трогали. Набор двигателей и коробок тоже не претерпел изменений: скромный бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 116 сил с механикой или вариатором. Привод — только передний.

Chevrolet Trailblazer

Кроссоверы Chevrolet стали доступнее с появлением модели Trailblazer. Теперь это не большой серьезный рамный автомобиль, а кроссовер с трехцилиндровым турбомотором 1.3. В «базе» передний привод, но за доплату будет и полный.

При длине 4,4 метра этот кроссовер станет конкурировать с многочисленными паркетниками В-класса. Правда, с самыми дорогими из собираемых у нас (Skoda Karoq, Volkswagen Taos, Nissan Qashqai) и импортируемыми (Peugeot 2008, Opel Crossland). Дело в том, что Trailblazer будут поставлять из Кореи.

Двигатель мощностью 150 сил сочетается с вариатором в переднеприводном варианте или 9-ступенчатым автоматом со всеми ведущими колесами. Разгон до сотни занимает 9,2 с, заявленный клиренс — 194 мм. Моноприводные версии стоят 2,05–2,18 млн рублей, модификации с полным приводом — от 2,3 до 2,45 млн рублей.

Genesis GV70 

Это второй на российском рынке кроссовер премиального суббренда Hyundai. Машины собирают на калининградском «Автоторе», цены — от 4,15 до 6,15 млн рублей.

Все версии оснащаются полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. Моторов три, и все с наддувом: бензиновый 2.5 выдает 249 сил, «шестерка» 3.5 — 379, а дизельная «четверка» 2.2 — 199 сил.

В богатую базовую комплектацию включили LED-фары и фонари, десять подушек безопасности, парктроник спереди и сзади при поддержке камеры заднего вида, колеса на 19 дюймов и центральный дисплей на 14,5 дюйма, электропривод пятой двери, отделку салона искусственной кожей.

В качестве бонуса

Хороший набор — на любой вкус и кошелек. Впрочем, будут и еще новинки: обещают два новых дорогих кроссовера. Subaru Outback в минимальной комплектации со скромным бензиновым атмосферником 2.5 на 188 сил будет стоить почти 4 млн рублей! Примерно столько же объявляют за Infiniti QX55 — преемника стильного Infiniti FX. Цены на кросс-купе с мотором 2.0 турбо мощностью 249 л.с. начинаются с 4,17 млн рублей. Эти кроссоверы вряд ли станут хитами продаж. Зато точно внесут разнообразие в ассортимент новых моделей. Ведь между Ладами, Kia, Hyundai должны же мелькать и другие машины — хоть изредка.

А какой автомобиль нравится вам? Какой планируете купить? Расскажите в комментариях.

Фото: фирмы-производители
5 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы!

В первом полугодии появились в основном относительно доступные новинки: Renault Duster, Hyundai Creta, Volkswagen Taos и Haval Jolion. Модели подороже автопроизводители приберегли на вторую половину года.

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5 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы!

В первом полугодии появились в основном относительно доступные новинки: Renault Duster, Hyundai Creta, Volkswagen Taos и Haval Jolion. Модели подороже автопроизводители приберегли на вторую половину года.

5 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738915 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738905 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738925 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738945 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738955 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738935 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738965 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738975 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738995 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12738985 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12739015 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12739005 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12739025 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12739045 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы! — фото 12739035 главных автоновинок осени-2021. Почти все — кроссоверы!
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