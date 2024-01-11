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Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

«За рулем» протестировал кроссовер BAIC X55 по цене от 2 950 000 рублей

Большой?

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

На мойке наш огненно-красный Х55 попал в спорную ситуацию. Модель новая, поэтому в тарифной сетке ее не было.

Мойщики стали чесать репу: сколько же денег брать за помывку? Я настаивал, что это кроссовер среднего класса, как Chery Tiggo 7. На кассе же предлагали оплатить как за крупный SUV – очень уж солидно смотрится, богато:

– Гляди, тут даже утапливаемые дверные ручки есть!

И только когда я показал характеристики с размерами машины, сошлись на моей версии. Сэкономил!

BAIC X55. Цена в России – от 2 950 000 ₽
BAIC X55. Цена в России – от 2 950 000 ₽
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Снаружи Х55 и впрямь импозантен. Тут и составной двухсекционный спойлер, и безрамочная фальшрадиаторная решетка, и светодиодные фары с прихотливыми изгибами-молниями.

Однако главная особенность осталась по ту сторону китайской границы – вместо привычных боковых зеркал на Х55 в Китае ставят усики с видеокамерами. С такими на мойке точно бы взяли по максимальному тарифу! Но на российских машинах – обычные зеркала.

Как едет?

– Давай сюда!

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Фотограф издалека зазывает на живописную опушку леса. Но туда надо ползти по размытой грунтовке вперемешку с глубокими лужами. Сунулся, было, но машина почти сразу застряла. Выключил систему стабилизации и выбрался обратно на асфальт, зарекшись больше не ввязываться в такие экзерсисы.

Построен Х55 на модульной платформе BMFA, не подразумевающей полноприводную трансмиссию. Передняя подвеска McPherson, задняя – ­многорычажная.

Настроено шасси приятно: четкий руль, стабильность как на прямой, так и в поворотах. Но держите ухо востро: при 90–100 км/ч начинает приплясывать в колее.

Салон приятно выглядит и неплохо отделан, да и скрипов нет никаких. Расцветка также может быть черно-серой и черно-желтой. Двухзонный климат-контроль прост в управлении, но все настройки – через экран.
Салон приятно выглядит и неплохо отделан, да и скрипов нет никаких. Расцветка также может быть черно-серой и черно-желтой. Двухзонный климат-контроль прост в управлении, но все настройки – через экран.

Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Эффективность тормозов нареканий не вызывает, хотя информативность привода не ахти: слишком тугая педаль. Да и свободный ход великоват.

Подвеска достаточно комфортная – гладко и беззвучно сглаживает дорожные каверзы. Разве что коротких «лежачих полицейских» не любит – лягается, громко срабатывая на отбой передними амортизаторами.

В оснащение входит весь приличествующий набор водительских ассистентов. Адаптивный круиз-контроль на трассе работает адекватно. Но однажды во время остановки на перекрестке вдруг отпустил вожжи, и машина внезапно ломанулась вперед – еле успел затормозить.

Багажник так себе – всего 350 л. Но удобен: электропривод двери, розетка на 12 В, петли для сумок и пакетов, а также два глубоких кармашка по бокам. Под полом – докатка размером 135/90 R17.
Багажник так себе – всего 350 л. Но удобен: электропривод двери, розетка на 12 В, петли для сумок и пакетов, а также два глубоких кармашка по бокам. Под полом – докатка размером 135/90 R17.

Просторный салон, бодрый мотор, всеядная подвеска – а на чем сэкономили?

И еще: искренне не советую ездить в темноте с включенной функцией удержания в полосе: то и дело начинает тянуть руль в сторону, уводя на встречку. Софт явно требует доработки.

Что насчет динамики?

Среднеразмерные китайские кроссоверы предсказуемы: в девяти из десяти случаев они оснащены бензиновым турбодвигателем 1.5 и роботом с двумя сцеплениями. Вот и Х55 не стал сюрпризом.

Его мотор принадлежит к семейству Magic Core (заводской индекс А156Т2Н). Отдача составляет 177 л. с. и 300 Н·м. Главная особенность – пока еще диковинный для китайских машин турбонагнетатель с изменяемой геометрией направляющего аппарата. С ней мотор должен работать с большей отдачей во всём диапазоне оборотов и при меньшем расходе топлива. А на деле?

Капот освобождается из замка двумя кликами рычажка в салоне – шарить под капотом в поисках язычка не нужно. Резинки-уплотнители проложены спереди и сзади, но не по бокам. Вместимость бачка для ­стеклоомывайки – три литра. Емкость ­аккумулятора – 62 А·ч.
Капот освобождается из замка двумя кликами рычажка в салоне – шарить под капотом в поисках язычка не нужно. Резинки-уплотнители проложены спереди и сзади, но не по бокам. Вместимость бачка для ­стеклоомывайки – три литра. Емкость ­аккумулятора – 62 А·ч.

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Для своей кубатуры моторчик и впрямь хорош: сочно тянет с самого «низа» и не скисает на «верхах». Заявленные 7,8 с разгона до сотни на мокром асфальте подтвердить не удалось. Но и 8,6 с (по моим замерам) в таких условиях – отличный результат. Равно как и 8,5 л/100 км среднего расхода топлива.

Семиступенчатый «мокрый» робот DCTF‑7S уже при небольшом минусе требует хотя бы трехминутного прогрева. Одной минуткой не отбояриться – холодный робот откровенно тупит, бережет сцепления. Но потом, раскочегарившись, делает свое дело неплохо. По большому счету, к нему только одна претензия – рывок при трогании с места. В пробках утомляет.

Защиты картера нет – только пластиковый фартук под бампером. Заявленный клиренс – 180 мм.
Защиты картера нет – только пластиковый фартук под бампером. Заявленный клиренс – 180 мм.

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Как и у подавляющего большинства «китайцев», на ТО надо приезжать раз в 10 тысяч км. Интересно, что поликлиновой ремень привода вспомогательных агрегатов предписано проверять на каждом ТО и менять лишь при необходимости. Это как? Хотелось бы четко прописанного регламента.

С остальными работами размытых формулировок нет. У робота замена масла (5 литров) предписана раз в 60 тысяч км, встроенному в топливный насос топливному фильтру – раз в 160 тысяч. Тормозная жидкость меняется раз в 20 тысяч км или через два года, а охлаждающая жидкость – раз в 40 тысяч км или через два года. ­Разумно.

Водителю удобно? А пассажирам?

Этот вопрос терзал меня добрых полминуты, когда я хотел воспользоваться аварийкой. Оказывается, китайцы не придумали ничего лучше, как пристроить ее на… потолке. Не дело: аварийка должна быть на самом видном месте и выделена красным цветом. Или вот площадка для телефона со слишком маленькими бортиками: смартфон с нее сваливается.

Кто додумался убрать на потолок кнопку аварийки? Неудобно и даже опасно!
Ручки не утапливаемые, а выкидные – надо хвататься за уголки, что не всегда удобно.

Других сколь-либо серьезных прорех в эргономике нет. Руль регулируется в двух плоскостях, диапазон настроек водительского кресла достаточен.

Сиденья с интегрированными подголовниками выглядят по-спорткаровски. Но в реальности спорта в них мало: спинка в поворотах не держит, в районе лопаток узко…

Экокожа на центральной части сидений – с перфорацией.
Экокожа на центральной части сидений – с перфорацией.

Второй ряд подкупает удобством посадки (двери открываются чуть ли не на прямой угол) и завидным простором – места навалом по всем направлениям. Однако отсутствие «грелок» на сиденьях смущает. На собира­емой в России (завод Автотор, Калининград) машине, да еще и с ценой за три с хвостиком миллиона это недопустимо.

Второй ряд просторен, но регулировок нет. А в машинах из первой партии отсутствует и обогрев. В торце консоли – дополнительные воздуховоды и USB-разъем.
Второй ряд просторен, но регулировок нет. А в машинах из первой партии отсутствует и обогрев. В торце консоли – дополнительные воздуховоды и USB-разъем.

Обогрев заднего ряда, а заодно и ветрового стекла, руля и форсунок ­стеклоомывателей должен появиться на машинах из первой посленовогодней партии. Ждем, конечно.

Асфальтовые дороги – естественная среда обитания X55. На бездорожье ему вход заказан.
Асфальтовые дороги – естественная среда обитания X55. На бездорожье ему вход заказан.
Динамика, топливная экономичность Нет полного привода

BAIC X55

  • Длина / ширина / высота / база 4620 / 1886 / 1680 / 2735 мм
  • Снаряженная / полная масса 1625 / 1970 кг
  • Объем багажника 350 л
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1502 см³; 130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4250 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 7,8 c
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 53 л
  • Средний расход топлива 7,7 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; Р7

Кто рядом

Модель

Длина, мм

Двигатели, л.с.

Цена,

Chery Tiggo 7 Pro Max

4500

147–150

от 2820000

Chery Tiggo 8 Pro

4722

186

от 3430000

Dongfeng 580

4680

145

от 2750000

Geely Atlas Pro

4544

150–177

от 2719000

Jaecoo J7

4500

186

от 3340000

Jetour Dashing

4590

147–190

от 2490000

Jetour X70 Plus

4724

190

от 2999000

Haval Dargo

4620

192

от 2799000

Haval F7

4691

150–190

от 2399000

Haval M6

4664

143

от 2079000
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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемБатыру Александр
Количество просмотров 2
11.01.2024
Фото:За РулемБатыру Александр
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