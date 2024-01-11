Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?
Большой?
На мойке наш огненно-красный Х55 попал в спорную ситуацию. Модель новая, поэтому в тарифной сетке ее не было.
Мойщики стали чесать репу: сколько же денег брать за помывку? Я настаивал, что это кроссовер среднего класса, как Chery Tiggo 7. На кассе же предлагали оплатить как за крупный SUV – очень уж солидно смотрится, богато:
– Гляди, тут даже утапливаемые дверные ручки есть!
И только когда я показал характеристики с размерами машины, сошлись на моей версии. Сэкономил!
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Снаружи Х55 и впрямь импозантен. Тут и составной двухсекционный спойлер, и безрамочная фальшрадиаторная решетка, и светодиодные фары с прихотливыми изгибами-молниями.
Однако главная особенность осталась по ту сторону китайской границы – вместо привычных боковых зеркал на Х55 в Китае ставят усики с видеокамерами. С такими на мойке точно бы взяли по максимальному тарифу! Но на российских машинах – обычные зеркала.
Как едет?
– Давай сюда!
Фотограф издалека зазывает на живописную опушку леса. Но туда надо ползти по размытой грунтовке вперемешку с глубокими лужами. Сунулся, было, но машина почти сразу застряла. Выключил систему стабилизации и выбрался обратно на асфальт, зарекшись больше не ввязываться в такие экзерсисы.
Построен Х55 на модульной платформе BMFA, не подразумевающей полноприводную трансмиссию. Передняя подвеска McPherson, задняя – многорычажная.
Настроено шасси приятно: четкий руль, стабильность как на прямой, так и в поворотах. Но держите ухо востро: при 90–100 км/ч начинает приплясывать в колее.
Эффективность тормозов нареканий не вызывает, хотя информативность привода не ахти: слишком тугая педаль. Да и свободный ход великоват.
Подвеска достаточно комфортная – гладко и беззвучно сглаживает дорожные каверзы. Разве что коротких «лежачих полицейских» не любит – лягается, громко срабатывая на отбой передними амортизаторами.
В оснащение входит весь приличествующий набор водительских ассистентов. Адаптивный круиз-контроль на трассе работает адекватно. Но однажды во время остановки на перекрестке вдруг отпустил вожжи, и машина внезапно ломанулась вперед – еле успел затормозить.
И еще: искренне не советую ездить в темноте с включенной функцией удержания в полосе: то и дело начинает тянуть руль в сторону, уводя на встречку. Софт явно требует доработки.
Что насчет динамики?
Среднеразмерные китайские кроссоверы предсказуемы: в девяти из десяти случаев они оснащены бензиновым турбодвигателем 1.5 и роботом с двумя сцеплениями. Вот и Х55 не стал сюрпризом.
Его мотор принадлежит к семейству Magic Core (заводской индекс А156Т2Н). Отдача составляет 177 л. с. и 300 Н·м. Главная особенность – пока еще диковинный для китайских машин турбонагнетатель с изменяемой геометрией направляющего аппарата. С ней мотор должен работать с большей отдачей во всём диапазоне оборотов и при меньшем расходе топлива. А на деле?
Для своей кубатуры моторчик и впрямь хорош: сочно тянет с самого «низа» и не скисает на «верхах». Заявленные 7,8 с разгона до сотни на мокром асфальте подтвердить не удалось. Но и 8,6 с (по моим замерам) в таких условиях – отличный результат. Равно как и 8,5 л/100 км среднего расхода топлива.
Семиступенчатый «мокрый» робот DCTF‑7S уже при небольшом минусе требует хотя бы трехминутного прогрева. Одной минуткой не отбояриться – холодный робот откровенно тупит, бережет сцепления. Но потом, раскочегарившись, делает свое дело неплохо. По большому счету, к нему только одна претензия – рывок при трогании с места. В пробках утомляет.
Как и у подавляющего большинства «китайцев», на ТО надо приезжать раз в 10 тысяч км. Интересно, что поликлиновой ремень привода вспомогательных агрегатов предписано проверять на каждом ТО и менять лишь при необходимости. Это как? Хотелось бы четко прописанного регламента.
С остальными работами размытых формулировок нет. У робота замена масла (5 литров) предписана раз в 60 тысяч км, встроенному в топливный насос топливному фильтру – раз в 160 тысяч. Тормозная жидкость меняется раз в 20 тысяч км или через два года, а охлаждающая жидкость – раз в 40 тысяч км или через два года. Разумно.
Водителю удобно? А пассажирам?
Этот вопрос терзал меня добрых полминуты, когда я хотел воспользоваться аварийкой. Оказывается, китайцы не придумали ничего лучше, как пристроить ее на… потолке. Не дело: аварийка должна быть на самом видном месте и выделена красным цветом. Или вот площадка для телефона со слишком маленькими бортиками: смартфон с нее сваливается.
Других сколь-либо серьезных прорех в эргономике нет. Руль регулируется в двух плоскостях, диапазон настроек водительского кресла достаточен.
Сиденья с интегрированными подголовниками выглядят по-спорткаровски. Но в реальности спорта в них мало: спинка в поворотах не держит, в районе лопаток узко…
Второй ряд подкупает удобством посадки (двери открываются чуть ли не на прямой угол) и завидным простором – места навалом по всем направлениям. Однако отсутствие «грелок» на сиденьях смущает. На собираемой в России (завод Автотор, Калининград) машине, да еще и с ценой за три с хвостиком миллиона это недопустимо.
Обогрев заднего ряда, а заодно и ветрового стекла, руля и форсунок стеклоомывателей должен появиться на машинах из первой посленовогодней партии. Ждем, конечно.
BAIC X55
- Длина / ширина / высота / база 4620 / 1886 / 1680 / 2735 мм
- Снаряженная / полная масса 1625 / 1970 кг
- Объем багажника 350 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1502 см³; 130 кВт / 177 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4250 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 7,8 c
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 53 л
- Средний расход топлива 7,7 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
Кто рядом
|
Модель
|
Длина, мм
|
Двигатели, л. с.
|
Цена, ₽
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
4500
|
147–150
|
от 2 820 000
|
Chery Tiggo 8 Pro
|
4722
|
186
|
от 3 430 000
|
Dongfeng 580
|
4680
|
145
|
от 2 750 000
|
Geely Atlas Pro
|
4544
|
150–177
|
от 2 719 000
|
Jaecoo J7
|
4500
|
186
|
от 3 340 000
|
Jetour Dashing
|
4590
|
147–190
|
от 2 490 000
|
Jetour X70 Plus
|
4724
|
190
|
от 2 999 000
|
Haval Dargo
|
4620
|
192
|
от 2 799 000
|
Haval F7
|
4691
|
150–190
|
от 2 399 000
|
Haval M6
|
4664
|
143
|
от 2 079 000
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!