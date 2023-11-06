Еще один китайский кроссовер российской сборки — чем он удивил?

«За рулем» изучил комплектации кроссовера BAIC X55 для рынка РФ

К седану U5 Plus, компактному кроссоверу Х35 и внедорожнику BJ40 в российской линейке марки BAIC присоединился среднеразмерный паркетник Х55.

Как и все остальные модели, его собирают на калининградском Автоторе. Изначально объявленные цены на две комплектации – 2,76 и 3 млн рублей – через три недели уже переписали, так что на момент сдачи в печать этого выпуска журнала машина стоит от 2,95 до 3,25 млн рублей.

При длине 4620 мм BAIC X55 оказывается между Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Колесная база – 2735 мм, клиренс при полной нагрузке – 180 мм, заявленный объем багажника неожиданно скромный – 350 л.

С полуторалитровой «турбочетверки» сняли 177 л. с. Через 7‑ступенчатый робот тяга передается на передние колеса. Паспортный разгон до сотни – 7,8 с. Если это правда, то тянет на рекорд среди всех китайских кроссоверов на нашем рынке.

Дизайн кузова и салона отражают все актуальные тренды разом, так что останавливаться на них отдельно смысла нет. Выделим несколько нетривиальных решений: кнопка аварийки на потолке, интегрированные подголовники на обоих рядах сидений и очень большие клавиши на спицах руля.

В начальный уровень оснащения входят всего две подушки безопасности, двухзонный климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, «восемнадцатые» колеса.

Медиасистема с 10‑дюймовым экраном синхронизируется со смартфоном только по китайскому протоколу CarbitLink. Фары и фонари светодиодные. Вторая и последняя комплектация добавляет обогрев, вентиляцию и электроприводы передних сидений, активный «круиз» и других ассистентов, боковые подушки и шторки, электропривод пятой двери, панорамную крышу, камеры ­кругового обзора.

«За рулем» можно смотреть на YouTube