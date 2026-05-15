Летняя Москва на большом экране! Открытый кинотеатр «Кинопорт» открывает сезон

На Северном речном вокзале с 15 мая возобновляет работу летний кинотеатр «Кинопорт»

В рамках проекта «Лето в Москве» на Северном речном вокзале вновь начинает работу открытый кинотеатр «Кинопорт».

Это одно из любимых мест отдыха горожан и туристов в теплое время года. Для зрителей подготовлена бесплатная программа: актуальные новинки и признанные шедевры мирового и советского кино. Вход – по предварительной регистрации.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Северный речной вокзал – не только один из главных транспортных объектов столицы, но и масштабное городское культурное пространство. Только за последние 3 года провели здесь свыше 1,2 тыс. мероприятий и фестивалей, которые посетили более 7,9 млн человек. Совсем скоро здесь вновь откроется летний кинотеатр, который будет работать до конца сентября. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Продолжаем развивать речные вокзалы столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

«Кинопоиск» подготовил программу этого года. Новый сезон кинопоказов стартует 15 мая. Сеансы пройдут с четверга по воскресенье, вход – по предварительной регистрации на Кинопоиске. Места ограничены.

«Кинопорт» полностью оправдывает свое название: гостей ждут тематические показы, которые перенесут их в волшебные вселенные и открытый космос, на прославленные стадионы и литературные страницы, в теплые воспоминания детства и неизведанные миры современного авторского кино. В уютном зале – мягкие кресла и около 120 мест.

Кинотеатр будет работать до конца сентября.

