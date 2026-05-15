Новые автомобили Volga появятся в такси (возможно)

Пассажиры попросили Минпромторг включить автомобили Volga в перечень такси

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минпромторг с просьбой включить автомобили возрожденной марки Volga в перечень машин, разрешенных для работы в такси.

Рекомендуем Месяц до старта продаж моделей Volga

Соответствующая инициатива была направлена в письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. Напомним, летом 2026 года планируется дебют сразу трех моделей Volga – K50, K40 и C50. K50.

Председатель объединения Илья Зотов отметил: «Традиционно именно автомобили нижегородского производства Volga были массово представлены в такси в нашей стране и пользовались особой популярностью у населения. Уверены, что появление автомобилей Volga в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами».

Зотов также пояснил, что положительное решение Минпромторга по данной инициативе означало бы для пассажиров большую вариативность при выборе такси. Он указал, что в действующем списке мало машин класса «комфорт» и «комфорт плюс», и Volga как раз могла бы занять эту нишу.

«За рулем» получил комментарий от пресс-службы бренда Volga:

«Мы уверены, что у Волги есть все основания для включения в перечень такси. Ключевым критерием для этого с точки зрения законодательства является наличие специального инвестиционного контракта, и у нас подписан СПИК. Он предусматривает высокий уровень обязательств по локализации и опережающий темп достижения целевых показателей по ним – выше, чем у брендов, запущенных до 2025 года.

И конечно же, мы видим высокий потенциал спроса на наши автомобили в этом сегменте. Просторный салон бизнес-класса, надежная конструкция, обеспечивающая безопасность пассажиров, и адаптация к российским условиям эксплуатации делают автомобили Volga логичным выбором для таксопарков, которые ищут современную и экономически эффективную альтернативу».