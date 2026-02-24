Эти машины чаще всего провоцируют аварии

В компании «Согласие» составили антирейтинг автомарок-лидеров по ДТП за 2025 год

Страховые компании представили два совершенно разных списка автомобилей, владельцы которых чаще всего оказываются виновниками дорожно-транспортных происшествий . По сути, данные «Ренессанс страхования» и компании «Согласие» сильно расходятся, что показывает, насколько картина зависит от методики подсчета.

Антирейтинг «Ренессанс страхования»

Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхования», заявил, что по итогам прошлого года в зоне риска оказались относительно свежие машины. Лидерами стали китайские модели возрастом до пяти лет – они провоцируют аварии на 41% чаще, чем усредненный автомобиль по страховому портфелю.

Следом идут корейские авто с показателем +37%, а третье место занимают российские модели, которые попадают в ДТП на 36% чаще среднего. Демидов предположил, что причина может крыться в активном использовании таких машин в коммерческих автопарках, где нагрузка на технику значительно выше. Отдельно он отметил и старые узбекские автомобили с большим пробегом, хотя точной статистики по ним не привел.

Топ-10 аварийных марок от «Согласия»

Аналитики «Согласия» составили рейтинг иначе, и их данные выглядят куда более конкретными. Абсолютным антилидером 2025 года стала Lada (ВАЗ) – на эти машины пришлось почти 22% всех аварий, то есть фактически каждая пятая. Далее в списке расположились Kia (4,75%), Toyota (4,53%) и Hyundai (4,29%).

При этом в первую десятку не вошел ни один китайский бренд: Haval занял лишь 11-ю строчку, Chery – 15-ю, а Geely – 20-ю. В компании объяснили этот парадокс не безопасной ездой водителей, а банальной статистикой: массовые продажи этих марок в России начались всего несколько лет назад, тогда как Lada и другие лидеры их списка находятся в эксплуатации десятилетиями, а потому их просто больше на дорогах.

Если же смотреть на отдельные модели, то здесь первенство удерживает Lada Granta. Среди иномарок же чаще всего в авариях фигурирует Kia Rio.

